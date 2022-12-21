https://sputnikarabic.ae/20221221/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-بريطانيا-هي-مصدر-القتل-الجماعي-والاستعمار-1071448296.html

قائد الحرس الثوري الإيراني: بريطانيا هي مصدر القتل الجماعي والاستعمار

قائد الحرس الثوري الإيراني: بريطانيا هي مصدر القتل الجماعي والاستعمار

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أن "بريطانيا هي مصدر القتل الجماعي والاستعمار". 21.12.2022, سبوتنيك عربي

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إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقال اللواء سلامي، خلال مؤتمر أسبوع الأبحاث وتكريم الباحثين النخبة، إن "حادثة مسجد كوهرشاد (مجزرة ارتكبت بحق المحتجين على قانون ضد الحجاب اصدره نظام الحكم الملكي عام 1935)، كان من تخطيط الإنجليز وتكرار هذه القضايا هو رغبة واستراتيجية الأعداء".وأضاف: "إيران الحالية ليست إيران الماضي وهي كبيرة في الفضاء السياسي وقد تجاوزت الحدود واتسعت وتعد قوية من حيث الثقافة التكنولوجية والدفاعية"، متابعا: "تجاوز التحديات والعقبات والمخاطر التي يخلقها أعداء إيران والإسلام، غير ممكن دون عولمة أبعاد ونطاقات القوة وشخصية إيران العزيزة".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الشهر الماضي، السفير البريطاني لدى طهران "احتجاجا على دعم بلاده للاغتيالات وأعمال الشغب بالبلاد وفرض إجراءات حظر على بعض الرعايا الإيرانيين".وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "في أعقاب استمرار التصريحات التدخلية للسلطات البريطانية بشأن التطورات الداخلية في جمهورية إيران الإسلامية ودعمها للإرهاب والاضطراب وفرض عقوبات غير قانونية على عدد من المواطنين الإيرانيين، تم استدعاء سفير هذا البلد سيمون شيركليف، من قبل رئيس الدائرة الثالثة لشؤون غرب أوروبا إلى وزارة الخارجية".وأضافت أنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على أن جهود وسائل الإعلام البريطانية لتأجيج الاضطرابات في إيران لن تفلح، وإنما ستتسبب في زيادة كراهية الشعب الإيراني لها".واستنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي وصفتها بالتدخلية، والمتعلقة بالتطورات الداخلية في إيران، وحقوق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والدور الإقليمي لجمهورية إيران الإسلامية في المنطقة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة وهي جزء من الحملة السياسية العدائية التي تحاول لندن وبعض الدول الأوروبية الأخرى دفعها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف كنعاني: "لا شك أن بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، التي يجب أن تحاسب على أفعالها المعادية للإنسان ضد الشعب الإيراني وتحاسب في المحافل الدولية، تفتقر بلا شك إلى أي قدرة أخلاقية لتقديم اتهامات حول حقوق الإنسان في إيران".وتابع المتحدث: "بدلا من توجيه اتهامات متكررة لا أساس لها حول دور إيران في المنطقة، من الأفضل وقف نشر هذه الدول الانقسام بين دول المنطقة والمشاركة في الجرائم ضد الإنسانية من خلال بيع الأسلحة بمليارات الدولارات لبعض عملائهم الإقليميين، لزعزعة سلام المنطقة واستقرارها".يذكر أن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، كان قد غرد عبر "تويتر"، أن إيران "يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا". وأضاف: "إيران توسع برنامجها النووي بشكل كبير، وهذا يشكل دليلا جديدا على الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على الأمن العالمي".

https://sputnikarabic.ae/20221210/إيران-إرسال-بريطانيا-وشركائها-أسلحة-فتاكة-إلى-أوكرانيا-يؤخر-الحل-السياسي-للأزمة-1071051212.html

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