https://sputnikarabic.ae/20221221/قدراته-الهجومية-تتراجع-لماذا-أوقف-الجيش-الأمريكي-أسطول-قاذفات-بي---2-الشبحية؟-1071444711.html
قدراته الهجومية تتراجع… لماذا أوقف الجيش الأمريكي أسطول قاذفات "بي - 2" الشبحية؟
قدراته الهجومية تتراجع… لماذا أوقف الجيش الأمريكي أسطول قاذفات "بي - 2" الشبحية؟
تشهد القدرات الهجومية للولايات المتحدة الأمريكية تراجعا على مستوى أسلحة رئيسية شملت قاذفات "بي – 2" النووية، التي تم إيقافها إلى أجل غير مسمى. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T11:43+0000
2022-12-21T11:43+0000
2022-12-21T11:43+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء قرار إيقاف القاذفات الاستراتيجية "بي – 2 سبيرت" بعد تعرضها لحادث في الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول، حسبما ذكرت مجلة "ديفينس وان" الأمريكية، التي أشارت إلى أنه القرار شمل كل قوة أسطول الطائرات من هذا الطراز.ما هي مهام "بي – 2"؟تصف الطائرات "بي – 2 سبيرت" بأنها قاذفة استراتيجية متعددة المهام مصممة لتنفيذ هجمات بأسلحة تقليدية ونووية، وتعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أسلحة الردع الاستراتيجي لقواتها العسكرية، حسبما ذكر موقع القوات الجوية الأمريكية.ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم "بي – 2" لتكون قادرة على تنفيذ هجمات واسعة في أي مكان حول العالم معتمدة على قدراتها الشبحية.لكن تعرض تلك القاذفة لحادث في وقت سابق الشهر الجاري وإعلان إيقاف أسطولها بالكامل يطرح شكوكا حول قدراتها وإمكانية الاعتماد عليها في تنفيذ مهام قتالية.المواصفات الفنيةيذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أنواع مختلفة من الطائرات الشبحية، التي بدأت تتعرض لمشاكل فنية أو حوادث تؤدي إلى إيقاف تشغيلها أو تعليق التشغيل وهو ما يعني أن الجاهزية القتالية للجيش الأمريكي وقواته الاستراتيجية أصبحت محل تساؤل.وإضافة إلى قرار وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإيقاف تشغيل أسطول "بي - 2"، فإن المقاتلات الشبحية الحديثة طراز "إف - 35" أثارت شكوكا حول جاهزيتها القتالية بعدما وصل عدد الطائرات التي تحطمت من هذه النوع قبل خوض حرب واحدة إلى 11 طائرة، علما بأن تكلفة الطائرة الواحدة تتجاوز الـ 100 مليون دولار.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
قدراته الهجومية تتراجع… لماذا أوقف الجيش الأمريكي أسطول قاذفات "بي - 2" الشبحية؟
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تشهد القدرات الهجومية للولايات المتحدة الأمريكية تراجعا على مستوى أسلحة رئيسية شملت قاذفات "بي – 2" النووية، التي تم إيقافها إلى أجل غير مسمى.
وجاء قرار إيقاف القاذفات الاستراتيجية "بي – 2 سبيرت" بعد تعرضها لحادث في الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول، حسبما ذكرت
مجلة "ديفينس وان" الأمريكية، التي أشارت إلى أنه القرار شمل كل قوة أسطول الطائرات من هذا الطراز.
ما هي مهام "بي – 2"؟
تصف الطائرات "بي – 2 سبيرت" بأنها قاذفة استراتيجية متعددة المهام مصممة لتنفيذ هجمات بأسلحة تقليدية ونووية
، وتعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أسلحة الردع الاستراتيجي لقواتها العسكرية، حسبما ذكر
موقع القوات الجوية الأمريكية.
ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم "بي – 2" لتكون قادرة على تنفيذ هجمات واسعة في أي مكان حول العالم معتمدة على قدراتها الشبحية.
لكن تعرض تلك القاذفة لحادث في وقت سابق الشهر الجاري وإعلان إيقاف أسطولها بالكامل يطرح شكوكا حول قدراتها وإمكانية الاعتماد عليها في تنفيذ مهام قتالية.
المواصفات الفنية
التصنيف: قاذفة ثقيلة متعددة المهام.
المسافة بين طرفي الجناحين: 52.12 متر.
سعة خزان الوقود: 75.7 طن.
وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 152 طنا و634 كغم.
السرعة: يمكنها التحليق بسرعات خارقة للصوت.
المدى: نحو 11 ألف كيلومتر.
ارتفاع التحليق: 15 ألفا و240 مترا.
التسليح: أسلحة تقليدية أو نووية.
تكلفة الطائرة: 1.15 مليار دولار.
أول رحلة طيران: عام 1989.
عدد الطائرات الموجودة في الخدمة: 20 طائرة.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أنواع مختلفة من الطائرات الشبحية
، التي بدأت تتعرض لمشاكل فنية أو حوادث تؤدي إلى إيقاف تشغيلها أو تعليق التشغيل وهو ما يعني أن الجاهزية القتالية للجيش الأمريكي وقواته الاستراتيجية أصبحت محل تساؤل.
وإضافة إلى قرار وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإيقاف تشغيل أسطول
"بي - 2"، فإن المقاتلات الشبحية الحديثة طراز "إف - 35" أثارت شكوكا حول جاهزيتها القتالية بعدما وصل عدد الطائرات التي تحطمت من هذه النوع قبل خوض حرب واحدة إلى 11 طائرة، علما بأن تكلفة الطائرة الواحدة تتجاوز الـ 100 مليون دولار.