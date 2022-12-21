https://sputnikarabic.ae/20221221/قدراته-الهجومية-تتراجع-لماذا-أوقف-الجيش-الأمريكي-أسطول-قاذفات-بي---2-الشبحية؟-1071444711.html

قدراته الهجومية تتراجع… لماذا أوقف الجيش الأمريكي أسطول قاذفات "بي - 2" الشبحية؟

قدراته الهجومية تتراجع… لماذا أوقف الجيش الأمريكي أسطول قاذفات "بي - 2" الشبحية؟

تشهد القدرات الهجومية للولايات المتحدة الأمريكية تراجعا على مستوى أسلحة رئيسية شملت قاذفات "بي – 2" النووية، التي تم إيقافها إلى أجل غير مسمى. 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T11:43+0000

2022-12-21T11:43+0000

2022-12-21T11:43+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء قرار إيقاف القاذفات الاستراتيجية "بي – 2 سبيرت" بعد تعرضها لحادث في الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول، حسبما ذكرت مجلة "ديفينس وان" الأمريكية، التي أشارت إلى أنه القرار شمل كل قوة أسطول الطائرات من هذا الطراز.ما هي مهام "بي – 2"؟تصف الطائرات "بي – 2 سبيرت" بأنها قاذفة استراتيجية متعددة المهام مصممة لتنفيذ هجمات بأسلحة تقليدية ونووية، وتعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أسلحة الردع الاستراتيجي لقواتها العسكرية، حسبما ذكر موقع القوات الجوية الأمريكية.ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم "بي – 2" لتكون قادرة على تنفيذ هجمات واسعة في أي مكان حول العالم معتمدة على قدراتها الشبحية.لكن تعرض تلك القاذفة لحادث في وقت سابق الشهر الجاري وإعلان إيقاف أسطولها بالكامل يطرح شكوكا حول قدراتها وإمكانية الاعتماد عليها في تنفيذ مهام قتالية.المواصفات الفنيةيذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أنواع مختلفة من الطائرات الشبحية، التي بدأت تتعرض لمشاكل فنية أو حوادث تؤدي إلى إيقاف تشغيلها أو تعليق التشغيل وهو ما يعني أن الجاهزية القتالية للجيش الأمريكي وقواته الاستراتيجية أصبحت محل تساؤل.وإضافة إلى قرار وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإيقاف تشغيل أسطول "بي - 2"، فإن المقاتلات الشبحية الحديثة طراز "إف - 35" أثارت شكوكا حول جاهزيتها القتالية بعدما وصل عدد الطائرات التي تحطمت من هذه النوع قبل خوض حرب واحدة إلى 11 طائرة، علما بأن تكلفة الطائرة الواحدة تتجاوز الـ 100 مليون دولار.

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