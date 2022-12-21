https://sputnikarabic.ae/20221221/ماكرون-يحذر-من-عدم-منح-روسيا-ضمانات-أمنية-لأن-الخيار-الآخر-هو-الحرب-الشاملة-1071437130.html

ماكرون يحذر من عدم منح روسيا ضمانات أمنية لأن الخيار الآخر هو "الحرب الشاملة"

ماكرون يحذر من عدم منح روسيا ضمانات أمنية لأن الخيار الآخر هو "الحرب الشاملة"

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من عدم منح روسيا ضمانات أمنية إذا جرت مفاوضات سلام مع أوكرانيا، وذلك على الرغم من انتقادت أوروبية لذلك الموقف واتهام باريس... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T08:59+0000

2022-12-21T08:59+0000

2022-12-21T08:59+0000

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067331836_0:87:1319:829_1920x0_80_0_0_4695040655133c8d5c8dd9e7f9bb89c4.jpg

وكان الرئيس الفرنسي يتحدث على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قبالة الساحل المصري، قبل يوم من زيارته للأردن لحضور قمة إقليمية يوم الثلاثاء.وقال ماكرون في مقابلة بثت على شاشتي "تي إف 1" و"إل سي إي" الفرنسيتين، إن "السلام يتطلب محادثات".وتابع "من يلُمني على التفكير في مثل هذا الموضوع فليشرح لي ما الذي يقترحه".وحذر الرئيس الفرنسي من أن "ما يقترحه أولئك الذين يرفضون الإعداد لهذا الأمر والعمل عليه، هو الحرب الشاملة التي ستشمل القارة بأكملها"، مؤكداً رفضه لهذا الخيار.وكان ماكرون، قد صرح في وقت سابق، بأن هناك "ضرورة أن تشمل هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا ضمانات لروسيا".وقال "يجب أن نفكر في الهيكل الأمني ​​الذي سنعيش في ظله غدا. نحن نتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها".وأضاف: "ستكون هذه المسألة جزءا من المناقشات حول السلام، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لما سيحدث بعد النزاع الأوكراني والتفكير في كيفية حماية حلفائنا، وفي الوقت نفسه منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة إلى طاولة المفاوضات".

https://sputnikarabic.ae/20220516/بوتين-الناتو-يتخطى-حدوده-الجيوسياسية-والأمر-يستدعي-رد-فعل-من-قبلنا--1062297351.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن