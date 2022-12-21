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https://sputnikarabic.ae/20221221/ما-هو-حجم-القوة-البحرية-لأضخم-أسطولين-حربيين-في-العالم-1071453545.html
ما هو حجم القوة البحرية لأضخم أسطولين حربيين في العالم؟
ما هو حجم القوة البحرية لأضخم أسطولين حربيين في العالم؟
يصنف الأسطول الصيني في المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم، ويأتي الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T14:01+0000
2022-12-21T14:01+0000
رصد عسكري
روسيا
الصين
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يضم الأسطول الصيني أكثر من 770 وحدة بحرية، بينما يمتلك الأسطول الروسي أكثر من 600 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.الأسطول الصينييمتلك الأسطول الحربي الصيني 777 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الأولى عالميا وتشمل:وتمثل سفن الدورية نحو 35 في المئة من حجم قوة الأسطول الصيني، بينما تمثل الغواصات أكثر من 18 في المئة من حجم قوته.الأسطول الروسييمتلك الأسطول الروسي 605 وحدات بحرية تجعله في المرتبة الثانية عالميا وتشمل:وتشارك وحدات بحرية من الأسطولين الروسي والصيني في مناورات مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية في منطقة المحيط الهادئ، من المقرر أن تستمر حتى الـ 27 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221221/روسيا-والصين-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-1071449712.html
https://sputnikarabic.ae/20220508/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-سفينة-حربية-تابعة-للبحرية-الأوكرانية-قبالة-أوديسا--1061975718.html
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رصد عسكري, روسيا, الصين
رصد عسكري, روسيا, الصين

ما هو حجم القوة البحرية لأضخم أسطولين حربيين في العالم؟

14:01 GMT 21.12.2022
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حربية
سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
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يصنف الأسطول الصيني في المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم، ويأتي الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا.
يضم الأسطول الصيني أكثر من 770 وحدة بحرية، بينما يمتلك الأسطول الروسي أكثر من 600 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
سفن حربية روسية صغيرة متعددة المهام Buyan-M - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة
12:45 GMT

الأسطول الصيني

يمتلك الأسطول الحربي الصيني 777 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الأولى عالميا وتشمل:
حاملتا طائرات حربية.
حاملة مروحيات واحدة.
41 مدمرة.
49 فرقاطة.
70 كورفيت.
79 غواصة.
152 سفينة دورية.
36 كاسحة ألغام بحرية.
وتمثل سفن الدورية نحو 35 في المئة من حجم قوة الأسطول الصيني، بينما تمثل الغواصات أكثر من 18 في المئة من حجم قوته.
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات المسلحة الروسية تدمر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة أوديسا
8 مايو, 08:02 GMT

الأسطول الروسي

يمتلك الأسطول الروسي 605 وحدات بحرية تجعله في المرتبة الثانية عالميا وتشمل:
حاملة طائرات واحدة.
15 مدمرة.
11 فرقاطة.
86 كورفيت.
70 غواصة.
59 سفينة دورية.
49 كاسحة ألغام بحرية.
وتشارك وحدات بحرية من الأسطولين الروسي والصيني في مناورات مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية في منطقة المحيط الهادئ، من المقرر أن تستمر حتى الـ 27 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
© Sputnikمعلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
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