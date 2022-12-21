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https://sputnikarabic.ae/20221221/مجلس-الشيوخ-يوافق-على-تعيين-سفير-جديد-للولايات-المتحدة-في-روسيا-1071464752.html
مجلس الشيوخ يوافق على تعيين سفير جديد للولايات المتحدة في روسيا
مجلس الشيوخ يوافق على تعيين سفير جديد للولايات المتحدة في روسيا
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على تولي لين تريسي منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T17:10+0000
2022-12-21T17:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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ويتم بث الاجتماع على قناة "سي سبان التلفزيونية"، حيث أن التصويت مستمر، ولكن تريسي تلقت بالفعل النصاب الكافي من الأصوات للموافقة عليها.وأرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مجلس الشيوخ، في 22 أيلول/ سبتمبر، ترشيح لين تريسي، للعمل كسفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا، حسبما أفاد البيت الأبيض.وقال البيت الأبيض في بيان: "الترشيح المرسل إلى مجلس الشيوخ: لين إم. تريسي، من ولاية أوهايو، وهي عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأقدم، ووزيرة مهنية، لتكون سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى روسيا الاتحادية".وفي يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول، رشح بايدن تريسي لتكون السفيرة الجديدة لدى روسيا، لتحل محل جون سوليفان، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2019.وتعمل تريسي حاليا كسفيرة للولايات المتحدة في أرمينيا، وقبل أن تشغل منصبها الحالي، عملت كمستشارة أولى لروسيا في مكتب وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية.
https://sputnikarabic.ae/20220922/روسيا-الاتحادية-توافق-على-لين-تريسي----1068083269.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

مجلس الشيوخ يوافق على تعيين سفير جديد للولايات المتحدة في روسيا

17:10 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 17:12 GMT 21.12.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الأمريكية في موسكو
السفارة الأمريكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على تولي لين تريسي منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا.
ويتم بث الاجتماع على قناة "سي سبان التلفزيونية"، حيث أن التصويت مستمر، ولكن تريسي تلقت بالفعل النصاب الكافي من الأصوات للموافقة عليها.
وأرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مجلس الشيوخ، في 22 أيلول/ سبتمبر، ترشيح لين تريسي، للعمل كسفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا، حسبما أفاد البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض في بيان: "الترشيح المرسل إلى مجلس الشيوخ: لين إم. تريسي، من ولاية أوهايو، وهي عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأقدم، ووزيرة مهنية، لتكون سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى روسيا الاتحادية".
السفارة الأمريكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
روسيا الاتحادية توافق على لين تريسي
22 سبتمبر, 10:10 GMT
وفي يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول، رشح بايدن تريسي لتكون السفيرة الجديدة لدى روسيا، لتحل محل جون سوليفان، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2019.
وتعمل تريسي حاليا كسفيرة للولايات المتحدة في أرمينيا، وقبل أن تشغل منصبها الحالي، عملت كمستشارة أولى لروسيا في مكتب وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية.
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