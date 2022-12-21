https://sputnikarabic.ae/20221221/مروحيات-أمريكية-تشن-3-غارات-في-سوريا--1071438772.html
مروحيات أمريكية تشن 3 غارات في سوريا
مروحيات أمريكية تشن 3 غارات في سوريا
أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم)، أن مروحيات تابعة لها نفذت 3 غارات في شرق سوريا خلال اليومين الماضيين. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T09:40+0000
2022-12-21T09:40+0000
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وقال الجيش الأمريكي، في بيان، الثلاثاء، إن وحداتها نفذت خلال "الساعات الـ 48 الماضية 3 مداهمات بمروحيات في شرق سوريا، أسفرت عن اعتقال 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي".وأضاف أن بينهم قيادي بارز يدعى "الزبيدي"، مشيرة إلى أنه متورط في التخطيط لهجمات التنظيم في سوريا وتسهيل تنفيذها.وأكد أن التقييم الأولي أفاد بـ"عدم مقتل أو إصابة مدنيين بجروح".من جانبه، قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي مايكل كوريلا إن "القبض على عناصر التنظيم الإرهابي سيعطل قدرته على مزيد من التآمر وتنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار".وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن في منتصف الشهر الجاري، عن استئناف عملياته بشكل كامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضد تنظيم "داعش" (المحظور دوليا) في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20221210/محللون-يتساءلون-عن-أسرار-الفشل-الأمريكي-المقصود-بتحييد-داعش-في-سوريا-1071047344.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش الأمريكي, تنظيم داعش الإرهابي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش الأمريكي, تنظيم داعش الإرهابي
مروحيات أمريكية تشن 3 غارات في سوريا
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أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم)، أن مروحيات تابعة لها نفذت 3 غارات في شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.
وقال الجيش الأمريكي
، في بيان، الثلاثاء، إن وحداتها نفذت خلال "الساعات الـ 48 الماضية 3 مداهمات بمروحيات في شرق سوريا، أسفرت عن اعتقال 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف أن بينهم قيادي بارز يدعى "الزبيدي"، مشيرة إلى أنه متورط في التخطيط لهجمات التنظيم في سوريا وتسهيل تنفيذها.
وأكد أن التقييم الأولي أفاد بـ"عدم مقتل أو إصابة مدنيين بجروح".
من جانبه، قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي مايكل كوريلا إن "القبض على عناصر التنظيم الإرهابي سيعطل قدرته على مزيد من التآمر وتنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار".
وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن في منتصف الشهر الجاري، عن استئناف عملياته بشكل كامل
مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضد تنظيم "داعش" (المحظور دوليا) في سوريا.