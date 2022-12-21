https://sputnikarabic.ae/20221221/مسؤول-دفاعي-أمريكي-كبير-نظام-باتريوت-ليس-حلا-سحريا-ولا-شاملا-للدفاع-الجوي-بأوكرانيا-1071467622.html
مسؤول دفاعي أمريكي كبير: نظام باتريوت ليس حلا سحريا ولا شاملا للدفاع الجوي بأوكرانيا
مسؤول دفاعي أمريكي كبير: نظام باتريوت ليس حلا سحريا ولا شاملا للدفاع الجوي بأوكرانيا
قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، الأربعاء، إن نظام "باتريوت" الصاروخي الذي ستسلمه الولايات المتحدة لأوكرانيا ليس حلا شاملاً لاحتياجاتها من الدفاع الجوي. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات للصحفيين "بالنسبة للدفاع الجوي، ليس هناك حل سحري. هدفنا هو مساعدة أوكرانيا على تعزيز نهج متعدد الطبقات ومتكامل للدفاع الجوي".وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.وقال بايدن: "سوف نستمر في تعزيز قدرات أوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي. ولذلك سوف نزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت وسندرب القوات الأوكرانية على استخدامها".
https://sputnikarabic.ae/20221221/واشنطن-تتوقع-أن-يستغرق-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-أنظمة-باتريوت-عدة-أشهر-1071467293.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
مسؤول دفاعي أمريكي كبير: نظام باتريوت ليس حلا سحريا ولا شاملا للدفاع الجوي بأوكرانيا
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قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، الأربعاء، إن نظام "باتريوت" الصاروخي الذي ستسلمه الولايات المتحدة لأوكرانيا ليس حلا شاملاً لاحتياجاتها من الدفاع الجوي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات للصحفيين "بالنسبة للدفاع الجوي، ليس هناك حل سحري. هدفنا هو مساعدة أوكرانيا على تعزيز نهج متعدد الطبقات ومتكامل للدفاع الجوي".
وتابع "هذا ليس حل دفاع جوي شاملا لأوكرانيا. هذه خطوة أخرى من بين العديد من الخطوات التي اتبعناها لتعزيز قدرة الدفاع الجوي لأوكرانيا".
وقال المسؤول إن نظام باتريوت سيكمل مجموعة من قدرات الدفاع الجوي متوسطة وقصيرة المدى المتاحة بالفعل لأوكرانيا.
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.
وقال بايدن: "سوف نستمر في تعزيز قدرات أوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي. ولذلك سوف نزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت وسندرب القوات الأوكرانية على استخدامها".