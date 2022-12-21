عربي
https://sputnikarabic.ae/20221221/مسؤول-دفاعي-أمريكي-كبير-نظام-باتريوت-ليس-حلا-سحريا-ولا-شاملا-للدفاع-الجوي-بأوكرانيا-1071467622.html
مسؤول دفاعي أمريكي كبير: نظام باتريوت ليس حلا سحريا ولا شاملا للدفاع الجوي بأوكرانيا
مسؤول دفاعي أمريكي كبير: نظام باتريوت ليس حلا سحريا ولا شاملا للدفاع الجوي بأوكرانيا
قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، الأربعاء، إن نظام "باتريوت" الصاروخي الذي ستسلمه الولايات المتحدة لأوكرانيا ليس حلا شاملاً لاحتياجاتها من الدفاع الجوي. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T21:00+0000
2022-12-21T21:00+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1046992413_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1287da41b697ad7b36b073199cecc46c.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات للصحفيين "بالنسبة للدفاع الجوي، ليس هناك حل سحري. هدفنا هو مساعدة أوكرانيا على تعزيز نهج متعدد الطبقات ومتكامل للدفاع الجوي".وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.وقال بايدن: "سوف نستمر في تعزيز قدرات أوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي. ولذلك سوف نزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت وسندرب القوات الأوكرانية على استخدامها".
https://sputnikarabic.ae/20221221/واشنطن-تتوقع-أن-يستغرق-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-أنظمة-باتريوت-عدة-أشهر-1071467293.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1046992413_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_8baa64c9baa868304d3ea7d7c5ba2df6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

مسؤول دفاعي أمريكي كبير: نظام باتريوت ليس حلا سحريا ولا شاملا للدفاع الجوي بأوكرانيا

21:00 GMT 21.12.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ "بي إم - 21" (غراد)، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، الأربعاء، إن نظام "باتريوت" الصاروخي الذي ستسلمه الولايات المتحدة لأوكرانيا ليس حلا شاملاً لاحتياجاتها من الدفاع الجوي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات للصحفيين "بالنسبة للدفاع الجوي، ليس هناك حل سحري. هدفنا هو مساعدة أوكرانيا على تعزيز نهج متعدد الطبقات ومتكامل للدفاع الجوي".
وتابع "هذا ليس حل دفاع جوي شاملا لأوكرانيا. هذه خطوة أخرى من بين العديد من الخطوات التي اتبعناها لتعزيز قدرة الدفاع الجوي لأوكرانيا".
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن تتوقع أن يستغرق تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة باتريوت عدة أشهر
20:37 GMT
وقال المسؤول إن نظام باتريوت سيكمل مجموعة من قدرات الدفاع الجوي متوسطة وقصيرة المدى المتاحة بالفعل لأوكرانيا.
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.

وقال بايدن: "سوف نستمر في تعزيز قدرات أوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي. ولذلك سوف نزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت وسندرب القوات الأوكرانية على استخدامها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала