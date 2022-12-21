https://sputnikarabic.ae/20221221/مستكشفون-ينشرون-مقطعا-من-طريق-مؤد-إلى-ما-سموه-قارة-أطلانتس-المفقودة-فيديو-1071446705.html
مستكشفون ينشرون مقطعا من طريق مؤد إلى ما سموه "قارة أطلانتس المفقودة"... فيديو
مستكشفون ينشرون مقطعا من طريق مؤد إلى ما سموه "قارة أطلانتس المفقودة"... فيديو
كشفت رحلة استكشافية إلى سلسلة من التلال في أعماق البحار شمال جزر هاواي مباشرة عن قاع بحيرة قديم جاف مرصوف بما يشبه طريقًا من الطوب الأصفر. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T11:48+0000
2022-12-21T11:48+0000
2022-12-21T11:48+0000
مجتمع
علوم
نادي الفيديو
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وصادفت سفينة الاستكشاف "نوتيلوس" المشهد الغريب أثناء مسح سلسلة جبال ليليوكالاني داخل النصب التذكاري الوطني لمنطقة باباهاناوموكواكيا البحرية، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت" اليوم الأربعاء.ويقوم الباحثون في مركز "أوشين إكسبلوريشن ترست" للبحوث البحرية باستكشاف هذه الرقعة التي تقع على عمق أكثر من 3000 متر.ونشر المستكشفون فيديو أثناء مصادفتهم للطريق القابع في الظلام حيث يمكن سماع أحد الباحثين في الراديو وهو يهتف قائلاً: "إنه الطريق إلى أطلانتس".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, نادي الفيديو
مستكشفون ينشرون مقطعا من طريق مؤد إلى ما سموه "قارة أطلانتس المفقودة"... فيديو
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كشفت رحلة استكشافية إلى سلسلة من التلال في أعماق البحار شمال جزر هاواي مباشرة عن قاع بحيرة قديم جاف مرصوف بما يشبه طريقًا من الطوب الأصفر.
وصادفت سفينة الاستكشاف "نوتيلوس" المشهد الغريب أثناء مسح سلسلة جبال ليليوكالاني داخل النصب التذكاري الوطني لمنطقة باباهاناوموكواكيا البحرية، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت" اليوم الأربعاء.
وتعد باباهاناوموكواكيا واحدة من أكبر مناطق الحماية البحرية في العالم، وهي أكبر من جميع المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة مجتمعة.
ويقوم الباحثون في مركز "أوشين إكسبلوريشن ترست" للبحوث البحرية باستكشاف هذه الرقعة التي تقع على عمق أكثر من 3000 متر.
ونشر المستكشفون
فيديو أثناء مصادفتهم للطريق القابع في الظلام حيث يمكن سماع أحد الباحثين في الراديو وهو يهتف قائلاً: "إنه الطريق إلى أطلانتس".