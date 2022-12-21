https://sputnikarabic.ae/20221221/مصر-تعلن-إعادة-انتخابها-لعضوية-لجنة-الأمم-المتحدة-لبناء-السلام-لمدة-عامين-1071446083.html
مصر تعلن إعادة انتخابها لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام لمدة عامين
مصر تعلن إعادة انتخابها لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام لمدة عامين
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين عن الفترة 2023/2024. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T11:36+0000
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وأفادت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح أن إعادة انتخاب مصر يأتي بعد حصولها على تأييد المجموعة الأفريقية في نيويورك.وأوضح البيان أن "هذا الانتخاب يعكس إسهامات مصر الممتدة في دعم جهود بناء السلام في أفريقيا بما في ذلك أثناء رئاسة مصر للجنة بناء السلام في 2021 ممثلةً للقارة".وأشار إلى "التزام مصر بمواصلة العمل مع كافة الأطراف المعنية على دعم الجهود الرامية لتعزيز فاعلية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، من خلال توفير التمويل الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ لأنشطة بناء السلام".
https://sputnikarabic.ae/20221207/مندوب-مصر-بالأمم-المتحدة-في-جنيف-يلتقي-نظيره-الإيراني-1070931561.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر تعلن إعادة انتخابها لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام لمدة عامين
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين عن الفترة 2023/2024.
وأفادت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح أن إعادة انتخاب مصر يأتي بعد حصولها على تأييد المجموعة الأفريقية في نيويورك.
وأوضح البيان أن "هذا الانتخاب يعكس إسهامات مصر الممتدة في دعم جهود بناء السلام في أفريقيا بما في ذلك أثناء رئاسة مصر للجنة بناء السلام في 2021 ممثلةً للقارة".
وأشار إلى "التزام مصر بمواصلة العمل مع كافة الأطراف المعنية على دعم الجهود الرامية لتعزيز فاعلية هيكل الأمم المتحدة
لبناء السلام، من خلال توفير التمويل الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ لأنشطة بناء السلام".