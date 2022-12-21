https://sputnikarabic.ae/20221221/مقتل-ما-لا-يقل-عن-شخصين-وإصابة-11-آخرين-إثر-زلزال-ضرب-كاليفورنيا-1071428753.html
مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 11 آخرين إثر زلزال ضرب كاليفورنيا
مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 11 آخرين إثر زلزال ضرب كاليفورنيا
لقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأصيب 11 آخرون في زلزال ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب شبكة " سي إن إن " الأمريكية. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T04:26+0000
2022-12-21T04:26+0000
2022-12-21T04:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الشبكة "قتل شخصان وأصيب 11 في زلزال في شمال كاليفورنيا".وأشارت إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 70 ألف شخص نتيجة الزلزال.يذكر ان زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل شمال كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء.ووفق لهيئة المسح الجيولوجي الأميركي ، وقع الزلزال في الساعة 10.34 بالتوقيت العالمي على بعد 12 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 11 آخرين إثر زلزال ضرب كاليفورنيا
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لقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأصيب 11 آخرون في زلزال ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب شبكة " سي إن إن " الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الشبكة "قتل شخصان وأصيب 11 في زلزال في شمال كاليفورنيا".
وأشارت إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 70 ألف شخص نتيجة الزلزال.
يذكر ان زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل شمال كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء.
ووفق لهيئة المسح الجيولوجي الأميركي ، وقع الزلزال في الساعة 10.34 بالتوقيت العالمي على بعد 12 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.