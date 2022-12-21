https://sputnikarabic.ae/20221221/مقتل-وإصابة-6-جنود-إثر-تفجير-نفذه-تنظيم-القاعدة-في-محافظة-أبين-اليمنية-1071447567.html

مقتل وإصابة 6 جنود إثر تفجير نفذه تنظيم "القاعدة" في محافظة أبين اليمنية

مقتل وإصابة 6 جنود إثر تفجير نفذه تنظيم "القاعدة" في محافظة أبين اليمنية

سقط 6 جنود يمنيين بين قتيل وجريح، اليوم الأربعاء، إثر تفجير يعتقد أن تنظيم القاعدة (محظور في روسيا وعدد كبير من الدول) نفذه في محافظة أبين جنوب اليمن. 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T11:57+0000

2022-12-21T11:57+0000

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العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك"، إن عناصر من "القاعدة" فجرت عبوة ناسفة في آلية عسكرية لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن) في وادي الخيالة بمديرية المحفِّد شمال شرقي أبين.وأضاف بأن الاستهداف أوقع ثلاثة قتلى و3 جرحى أحدهم في حالة حرجة.ويأتي هذا التفجير بعد أيام من استهداف مماثل، إذ قُتل جندي وأصيب ثلاثة آخرين، يوم الجمعة الماضي، إثر كمينين بعبوتين ناسفتين استهدفا آليتين لقوات المجلس الانتقالي على مدخل وادي عومران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين، ضمن سلسلة هجمات بعبوات ناسفة أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الانتقالي منذ إعلان المجلس تنفيذ عملية عسكرية ضد معاقل لـتنظيم القاعدة في محافظة أبين الساحلية.وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت قوات المجلس الانتقالي، اقتحام وادي الخيالة الذي يتخذه تنظيم القاعدة معقلاً له في مديرية المحفِّد.وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 آب/ أغسطس الماضي، إطلاق قواته عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين من عناصر "القاعدة".وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لـتنظيم "القاعدة" وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع الصراع في البلد العربي منذ 8 أعوام.وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221220/اليمن-أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لإنقاذ-أكثر-من-4-آلاف-مريض-بالفشل-الكلوي-1071405018.html

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