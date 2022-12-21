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https://sputnikarabic.ae/20221221/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-ارتفاع-حالات-العدوى-التي-تؤدي-إلى-نقص-في-المضادات-الحيوية-في-العالم-1071443722.html
منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع حالات العدوى التي تؤدي إلى نقص في المضادات الحيوية في العالم
منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع حالات العدوى التي تؤدي إلى نقص في المضادات الحيوية في العالم
قالت ليزا هيدمان، رئيسة مجموعة منظمة الصحة العالمية للإمدادات والحصول على الأدوية، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع حالات العدوى في جميع أنحاء العالم أدى إلى نقص في... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T11:10+0000
2022-12-21T11:10+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
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وفقا لمسؤولة منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 80٪ من 35 دولة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة، والتي جمعت بياناتها منظمة الصحة العالمية، تعاني من نقص في المضادات الحيوية المرتبطة بالبنسلين، مع افتراض أن الوضع أسوأ في الدول الفقيرة والأكثر فقرا. البلدان الأصغر التي يتعين عليها استيراد المضادات الحيوية.وقالت هيدمان لصحيفة فاينانشيال تايمز: "حدث النقص لأن الدول لم تتوقع أن تصيبنا عدوى الجهاز التنفسي بشدة في العام الأول بدون أقنعة".وذكرت الصحيفة، نقلا عن خبراء في الصحة، أن سببا آخر للنقص الحالي في هذه الأدوية هو جائحة كوفيد- 19 التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وانخفاض الطلب على المضادات الحيوية، مما أدى بدوره إلى انخفاض إنتاجها.
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العالم, منظمة الصحة العالمية
العالم, منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع حالات العدوى التي تؤدي إلى نقص في المضادات الحيوية في العالم

11:10 GMT 21.12.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONGرف أدوية داخل صيدلية
رف أدوية داخل صيدلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONG
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قالت ليزا هيدمان، رئيسة مجموعة منظمة الصحة العالمية للإمدادات والحصول على الأدوية، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع حالات العدوى في جميع أنحاء العالم أدى إلى نقص في المضادات الحيوية بما في ذلك البنسلين والأموكسيسيلين.
وفقا لمسؤولة منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 80٪ من 35 دولة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة، والتي جمعت بياناتها منظمة الصحة العالمية، تعاني من نقص في المضادات الحيوية المرتبطة بالبنسلين، مع افتراض أن الوضع أسوأ في الدول الفقيرة والأكثر فقرا. البلدان الأصغر التي يتعين عليها استيراد المضادات الحيوية.
وقالت هيدمان لصحيفة فاينانشيال تايمز: "حدث النقص لأن الدول لم تتوقع أن تصيبنا عدوى الجهاز التنفسي بشدة في العام الأول بدون أقنعة".
وذكرت الصحيفة، نقلا عن خبراء في الصحة، أن سببا آخر للنقص الحالي في هذه الأدوية هو جائحة كوفيد- 19 التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وانخفاض الطلب على المضادات الحيوية، مما أدى بدوره إلى انخفاض إنتاجها.
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