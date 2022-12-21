https://sputnikarabic.ae/20221221/موسكو-تدين-رد-فعل-الأمم-المتحدة-غير-الكافي-على-إعدام-أسرى-الحرب-الروس--1071429456.html

موسكو تدين رد فعل الأمم المتحدة "غير الكافي" على إعدام أسرى الحرب الروس

موسكو تدين رد فعل الأمم المتحدة "غير الكافي" على إعدام أسرى الحرب الروس

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، يوم الثلاثاء، إن موسكو غير راضية للغاية عن رد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إطلاق... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T06:02+0000

2022-12-21T06:02+0000

2022-12-21T06:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777747_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_84a450c5b09e6ad94b34954296276316.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "إن القول بأننا غير راضين عن رد الفعل هذا من المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لا يعني شيئا".وأضاف: "نعتبر تقييم المفوض السامي للفظائع التي ارتكبتها القوات الأوكرانية غير كاف وموقفه من هذه المأساة ساخر وغير مبدئي".وأشار الدبلوماسي إلى أنه لم يكن هناك رد فعل آخر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.ولفت فيرشينين إلى أنه: "على الرغم من ذلك، سنواصل السعي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكذلك مع هياكل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات الصلة، لإدانة مبدئية وقاسية لأعمال الجلادين الأوكرانيين".يشار إلى أنه قد تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت في نوفمبر يظهر ما يبدو أنه إعدام للجنود الروس الذين أسرهم الجنود الأوكرانيون. وأرسلت موسكو مقاطع الفيديو إلى جميع المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مكتب ترك، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.وفي 25 نوفمبر، قال تورك إنه ينبغي التحقيق في الحادث على أكمل وجه وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.وكانت لجنة التحقيق الروسية قد فتحت في 18 نوفمبر، تحقيقا جنائيا في إعدام أسرى الحرب الروس من قبل الجيش الأوكراني.في 19 نوفمبر، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها المتعلقة بإعدام أسرى الحرب الروس من قبل الأوكرانيين.

https://sputnikarabic.ae/20221202/الأمم-المتحدة-تحقق-في-شريط-فيديو-لإعدام-أسرى-حرب-روس--1070772669.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا