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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221221/موسكو-تدين-رد-فعل-الأمم-المتحدة-غير-الكافي-على-إعدام-أسرى-الحرب-الروس--1071429456.html
موسكو تدين رد فعل الأمم المتحدة "غير الكافي" على إعدام أسرى الحرب الروس
موسكو تدين رد فعل الأمم المتحدة "غير الكافي" على إعدام أسرى الحرب الروس
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، يوم الثلاثاء، إن موسكو غير راضية للغاية عن رد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إطلاق... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T06:02+0000
2022-12-21T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "إن القول بأننا غير راضين عن رد الفعل هذا من المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لا يعني شيئا".وأضاف: "نعتبر تقييم المفوض السامي للفظائع التي ارتكبتها القوات الأوكرانية غير كاف وموقفه من هذه المأساة ساخر وغير مبدئي".وأشار الدبلوماسي إلى أنه لم يكن هناك رد فعل آخر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.ولفت فيرشينين إلى أنه: "على الرغم من ذلك، سنواصل السعي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكذلك مع هياكل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات الصلة، لإدانة مبدئية وقاسية لأعمال الجلادين الأوكرانيين".يشار إلى أنه قد تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت في نوفمبر يظهر ما يبدو أنه إعدام للجنود الروس الذين أسرهم الجنود الأوكرانيون. وأرسلت موسكو مقاطع الفيديو إلى جميع المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مكتب ترك، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.وفي 25 نوفمبر، قال تورك إنه ينبغي التحقيق في الحادث على أكمل وجه وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.وكانت لجنة التحقيق الروسية قد فتحت في 18 نوفمبر، تحقيقا جنائيا في إعدام أسرى الحرب الروس من قبل الجيش الأوكراني.في 19 نوفمبر، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها المتعلقة بإعدام أسرى الحرب الروس من قبل الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20221202/الأمم-المتحدة-تحقق-في-شريط-فيديو-لإعدام-أسرى-حرب-روس--1070772669.html
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روسيا, اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا
روسيا, اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا

موسكو تدين رد فعل الأمم المتحدة "غير الكافي" على إعدام أسرى الحرب الروس

06:02 GMT 21.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، يوم الثلاثاء، إن موسكو غير راضية للغاية عن رد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إطلاق النار على أسرى الحرب الروس في دونباس.
موسكو - سبوتنيك. وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "إن القول بأننا غير راضين عن رد الفعل هذا من المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لا يعني شيئا".
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمم المتحدة تحقق في شريط فيديو لإعدام أسرى حرب روس
2 ديسمبر, 12:56 GMT
وأضاف: "نعتبر تقييم المفوض السامي للفظائع التي ارتكبتها القوات الأوكرانية غير كاف وموقفه من هذه المأساة ساخر وغير مبدئي".
وأشار الدبلوماسي إلى أنه لم يكن هناك رد فعل آخر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ولفت فيرشينين إلى أنه: "على الرغم من ذلك، سنواصل السعي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكذلك مع هياكل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات الصلة، لإدانة مبدئية وقاسية لأعمال الجلادين الأوكرانيين".
يشار إلى أنه قد تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت في نوفمبر يظهر ما يبدو أنه إعدام للجنود الروس الذين أسرهم الجنود الأوكرانيون. وأرسلت موسكو مقاطع الفيديو إلى جميع المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مكتب ترك، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وفي 25 نوفمبر، قال تورك إنه ينبغي التحقيق في الحادث على أكمل وجه وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وكانت لجنة التحقيق الروسية قد فتحت في 18 نوفمبر، تحقيقا جنائيا في إعدام أسرى الحرب الروس من قبل الجيش الأوكراني.
في 19 نوفمبر، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها المتعلقة بإعدام أسرى الحرب الروس من قبل الأوكرانيين.
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