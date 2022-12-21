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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221221/واشنطن-تتوقع-أن-يستغرق-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-أنظمة-باتريوت-عدة-أشهر-1071467293.html
واشنطن تتوقع أن يستغرق تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة باتريوت عدة أشهر
واشنطن تتوقع أن يستغرق تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة باتريوت عدة أشهر
صرح مسؤول أمريكي، بأن تدريب الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية على استخدام أنظمة "باتريوت" الدفاعية سوف يستغرق أشهر، مشيرًا إلى أن بدء عملية التدريب سيكون في... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T20:37+0000
2022-12-21T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع خلال إفادة صحافية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبحث بين عدة خيارات لمواقع لإجراء تلك التدريبات.وأعلنت الولايات المتحدة بوقت سابق اليوم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.وقال بايدن: "سوف نستمر في تعزيز قدرات أوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي. ولذلك سوف نزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت وسندرب القوات الأوكرانية على استخدامها".وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأن إعلان بايدن عن حزمة المساعدات الأمنية الجديدة بـ"وجود السيد زيلينسكي إلى جانبه" سيوجه ما وصفوه بـ"رسالة قوية إلى السيد بوتين وغيره من قادة العالم"، إلى جانب أشخاص في أوكرانيا والولايات المتحدة بأن بايدن لن يتردد في جهوده لمساعدة أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221221/أمريكا-تعلن-عن-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-185-مليار-دولار-بينها-باتريوت-1071465386.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

واشنطن تتوقع أن يستغرق تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة باتريوت عدة أشهر

20:37 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 20:38 GMT 21.12.2022)
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magenمنظومة باتريوت للدفاع الجوي
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magen
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صرح مسؤول أمريكي، بأن تدريب الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية على استخدام أنظمة "باتريوت" الدفاعية سوف يستغرق أشهر، مشيرًا إلى أن بدء عملية التدريب سيكون في القريب العاجل.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع خلال إفادة صحافية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبحث بين عدة خيارات لمواقع لإجراء تلك التدريبات.
وأعلنت الولايات المتحدة بوقت سابق اليوم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار بينها "باتريوت"
18:21 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.

وقال بايدن: "سوف نستمر في تعزيز قدرات أوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي. ولذلك سوف نزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت وسندرب القوات الأوكرانية على استخدامها".
وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأن إعلان بايدن عن حزمة المساعدات الأمنية الجديدة بـ"وجود السيد زيلينسكي إلى جانبه" سيوجه ما وصفوه بـ"رسالة قوية إلى السيد بوتين وغيره من قادة العالم"، إلى جانب أشخاص في أوكرانيا والولايات المتحدة بأن بايدن لن يتردد في جهوده لمساعدة أوكرانيا.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
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