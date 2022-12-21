https://sputnikarabic.ae/20221221/واشنطن-تتوقع-أن-يستغرق-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-أنظمة-باتريوت-عدة-أشهر-1071467293.html
واشنطن تتوقع أن يستغرق تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة باتريوت عدة أشهر
واشنطن تتوقع أن يستغرق تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة باتريوت عدة أشهر
صرح مسؤول أمريكي، بأن تدريب الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية على استخدام أنظمة "باتريوت" الدفاعية سوف يستغرق أشهر، مشيرًا إلى أن بدء عملية التدريب سيكون في... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T20:37+0000
2022-12-21T20:37+0000
2022-12-21T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103576/77/1035767773_0:246:3203:2048_1920x0_80_0_0_363e83a5ee8ee4f4e7ff5b6dba6c68c7.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع خلال إفادة صحافية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبحث بين عدة خيارات لمواقع لإجراء تلك التدريبات.وأعلنت الولايات المتحدة بوقت سابق اليوم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.وقال بايدن: "سوف نستمر في تعزيز قدرات أوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي. ولذلك سوف نزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت وسندرب القوات الأوكرانية على استخدامها".وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأن إعلان بايدن عن حزمة المساعدات الأمنية الجديدة بـ"وجود السيد زيلينسكي إلى جانبه" سيوجه ما وصفوه بـ"رسالة قوية إلى السيد بوتين وغيره من قادة العالم"، إلى جانب أشخاص في أوكرانيا والولايات المتحدة بأن بايدن لن يتردد في جهوده لمساعدة أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221221/أمريكا-تعلن-عن-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-185-مليار-دولار-بينها-باتريوت-1071465386.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103576/77/1035767773_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3cea2b35cd5c0a4be1e0d56cf5a9afe4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن تتوقع أن يستغرق تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة باتريوت عدة أشهر
20:37 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 20:38 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
صرح مسؤول أمريكي، بأن تدريب الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية على استخدام أنظمة "باتريوت" الدفاعية سوف يستغرق أشهر، مشيرًا إلى أن بدء عملية التدريب سيكون في القريب العاجل.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع خلال إفادة صحافية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبحث بين عدة خيارات لمواقع لإجراء تلك التدريبات.
وأعلنت الولايات المتحدة بوقت سابق اليوم تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.
وقال بايدن: "سوف نستمر في تعزيز قدرات أوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي. ولذلك سوف نزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت وسندرب القوات الأوكرانية على استخدامها".
وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأن إعلان بايدن عن حزمة المساعدات الأمنية الجديدة بـ"وجود السيد زيلينسكي إلى جانبه" سيوجه ما وصفوه بـ"رسالة قوية إلى السيد بوتين وغيره من قادة العالم"، إلى جانب أشخاص في أوكرانيا والولايات المتحدة بأن بايدن لن يتردد في جهوده لمساعدة أوكرانيا.