https://sputnikarabic.ae/20221221/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تسمح-بخفض-سقف-أسعار-النفط-من-روسيا-1071453315.html
وزارة الخزانة الأمريكية تسمح بخفض سقف أسعار النفط من روسيا
وزارة الخزانة الأمريكية تسمح بخفض سقف أسعار النفط من روسيا
أعلنت أديوال أديمو، النائب الأول لوزير الخزانة الأمريكية، في مقابلة مع "رويترز" أن الدول الغربية تخطط لبحث خفض إضافي في السعر الهامشي للنفط الروسي. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T13:47+0000
2022-12-21T13:47+0000
2022-12-21T13:47+0000
اقتصاد
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وقالت: "ستناقش الدول التي دعمت مبادرة الحد الأقصى للأسعار إجراءات مشددة. وستواصل واشنطن استخدام العقوبات وضوابط التصدير لإعاقة سلسلة التوريد الروسية والقدرة على إنتاج الأسلحة".دخل سقف السعر، الذي لا ينبغي بموجبه أن يكلف النفط من روسيا أكثر من 60 دولارًا للبرميل، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول. في نفس اليوم، دخل حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. تنطبق هذه القيود على الشحن عن طريق البحر، ولكنها لا تنطبق على نفط خطوط الأنابيب. بالنسبة للمنتجات البترولية، ستدخل القواعد المماثلة حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط.من المفترض أن تتم مراجعة السعر الهامشي كل شهرين. في كل حالة، سيتم تحديدها بنسبة خمسة بالمائة أقل من السوق، محسوبة على أساس البيانات من وكالة الطاقة الدولية. تم تحديد موعد المراجعة الأولى في يناير.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
وزارة الخزانة الأمريكية تسمح بخفض سقف أسعار النفط من روسيا
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أعلنت أديوال أديمو، النائب الأول لوزير الخزانة الأمريكية، في مقابلة مع "رويترز" أن الدول الغربية تخطط لبحث خفض إضافي في السعر الهامشي للنفط الروسي.
وقالت: "ستناقش الدول التي دعمت مبادرة الحد الأقصى للأسعار إجراءات مشددة
. وستواصل واشنطن استخدام العقوبات وضوابط التصدير لإعاقة سلسلة التوريد الروسية والقدرة على إنتاج الأسلحة".
دخل سقف السعر، الذي لا ينبغي بموجبه أن يكلف النفط من روسيا أكثر من 60 دولارًا للبرميل، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول. في نفس اليوم، دخل حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. تنطبق هذه القيود على الشحن عن طريق البحر، ولكنها لا تنطبق على نفط خطوط الأنابيب. بالنسبة للمنتجات البترولية، ستدخل القواعد المماثلة حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط.
من المفترض أن تتم مراجعة السعر الهامشي كل شهرين. في كل حالة، سيتم تحديدها بنسبة خمسة بالمائة أقل من السوق، محسوبة على أساس البيانات من وكالة الطاقة الدولية. تم تحديد موعد المراجعة الأولى في يناير.