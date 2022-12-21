https://sputnikarabic.ae/20221221/وزير-الخارجية-الإماراتي-يلتقي-سيدة-إسرائيل-الأولى-1071439402.html
وزير الخارجية الإماراتي يلتقي سيدة إسرائيل الأولى
وزير الخارجية الإماراتي يلتقي سيدة إسرائيل الأولى
التقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد السيدة الإسرائيلية الأولى ميشال هرتسوغ وناقشا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T09:49+0000
2022-12-21T09:49+0000
2022-12-21T09:49+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل ودفع التعاون الثنائي بين البلدين، حسبما نقلت وكالة "وام" الإماراتية. وحضر بن زايد وهرتسوغ حفل فرقة أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية في قصر الإمارات.ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجرى بعدها تبادل السفراء، وتوقيع العديد من الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها الاستثمار والزراعة والتجارة والطيران.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزير الخارجية الإماراتي يلتقي سيدة إسرائيل الأولى
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التقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد السيدة الإسرائيلية الأولى ميشال هرتسوغ وناقشا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل ودفع التعاون الثنائي بين البلدين، حسبما نقلت وكالة "وام" الإماراتية.
وحضر بن زايد وهرتسوغ حفل فرقة أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية في قصر الإمارات.
ووقعت إسرائيل والإمارات
منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجرى بعدها تبادل السفراء، وتوقيع العديد من الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها الاستثمار والزراعة والتجارة والطيران.