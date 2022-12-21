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https://sputnikarabic.ae/20221221/وزير-الخارجية-الإيراني-مستعدون-لعودة-العلاقات-الطبيعية-مع-السعودية-متى-أرادت-الرياض-ذلك-1071454423.html
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لعودة العلاقات الطبيعية مع السعودية متى أرادت الرياض ذلك
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لعودة العلاقات الطبيعية مع السعودية متى أرادت الرياض ذلك
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده ترحب بعودة العلاقات الطبيعية مع السعودية في حال استعدت الرياض لذلك. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
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وأشار الوزير في تصريحات له اليوم الأربعاء، على هامش ختام زيارته إلى الأردن، للمشاركة في مؤتمر "بغداد2" إلى "أنه متى ما كان السعوديون مستعدين للعودة إلى الحالة الطبيعية للعلاقات فنحن نرحب بذلك".وأضاف بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" "لم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قطع العلاقات الدبلوماسية، السعودية هي التي اتخذت هذا القرار، متى ما كان السعوديون مستعدين للعودة إلى الحالة الطبيعية للعلاقات فإيران ترحب بذلك".وكشف الوزير في تغريدة له، اليوم الأربعاء، عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2".وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع وزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.
https://sputnikarabic.ae/20221221/السعودية-وإيران-هل-اقتربت-المصالحة-بين-الخصمين؟-1071450835.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, السعودية
إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, السعودية

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لعودة العلاقات الطبيعية مع السعودية متى أرادت الرياض ذلك

14:00 GMT 21.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده ترحب بعودة العلاقات الطبيعية مع السعودية في حال استعدت الرياض لذلك.
وأشار الوزير في تصريحات له اليوم الأربعاء، على هامش ختام زيارته إلى الأردن، للمشاركة في مؤتمر "بغداد2" إلى "أنه متى ما كان السعوديون مستعدين للعودة إلى الحالة الطبيعية للعلاقات فنحن نرحب بذلك".
وأضاف بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" "لم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قطع العلاقات الدبلوماسية، السعودية هي التي اتخذت هذا القرار، متى ما كان السعوديون مستعدين للعودة إلى الحالة الطبيعية للعلاقات فإيران ترحب بذلك".
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وكشف الوزير في تغريدة له، اليوم الأربعاء، عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2".
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع وزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.
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