https://sputnikarabic.ae/20221221/وزير-الخارجية-السوداني-ينفي-اعتراض-الصين-على-الاتفاق-الإطاري-1071434775.html
وزير الخارجية السوداني ينفي اعتراض الصين على الاتفاق الإطاري
وزير الخارجية السوداني ينفي اعتراض الصين على الاتفاق الإطاري
نفى وزير الخارجية السوداني علي الصادق، ما تردد مؤخرا من أنباء تزعم أن الصين رفضت تمرير قرار في مجلس الأمن لاعتماد الاتفاق الإطاري. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T08:27+0000
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ونقل موقع "سودان تربيون"، الثلاثاء، عن الصادق، قوله إن "الأمم المتحدة لم تجر تصويتا لاعتماد الاتفاق"، مضيفا أن هذا كلام فارغ ولم يحدث.وكانت تقارير صحفية ونشطاء على مواقع التواصل، زعموا أن الصين رفضت تمرير قرار في مجلس الأمن لاعتماد الاتفاق الإطاري.وبدورها، أكدت أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الخرطوم الدكتورة تماضر الطيب، أن الحديث عن الاتفاق الإطاري سابق لأوانه لأنه لم يكتمل بعد.وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن موقف بكين يمكن قراءته ضمن التنافس الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية.يذكر أنه في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقع المكونان العسكري والمدني في قوى الحرية والتغيير ومجموعة المجلس المركزي وقوي الانتقال السياسي، اتفاقا إطاريا، يمهد للأطراف السودانية مناقشة قضايا محورية.ويشمل ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وإعادة لجان التحقيق والتفكيك النظام السابق إلى جانب إبعاد الجيش من السلطة التنفيذية والانتقالية خلال العامين القادمين.فيما صرحت مجموعات سياسية أخرى بالخرطوم برفضها للاتفاقية السياسية الأخيرة معتبرة أنها اتفاق بين طرفين فقط ولم يشمل جميع السودانيين بأحزابهم وكياناتهم.
https://sputnikarabic.ae/20221213/متحدث-الكتل-الثورية-السودانية-نرفض-الاتفاق-الإطاري-وسنستمر-في-الاحتجاجات-1071173241.html
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أخبار السودان اليوم, الصين, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الصين, العالم العربي
وزير الخارجية السوداني ينفي اعتراض الصين على الاتفاق الإطاري
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نفى وزير الخارجية السوداني علي الصادق، ما تردد مؤخرا من أنباء تزعم أن الصين رفضت تمرير قرار في مجلس الأمن لاعتماد الاتفاق الإطاري.
ونقل
موقع "سودان تربيون"، الثلاثاء، عن الصادق، قوله إن "الأمم المتحدة لم تجر تصويتا لاعتماد الاتفاق"، مضيفا أن هذا كلام فارغ ولم يحدث.
وكانت تقارير صحفية ونشطاء على مواقع التواصل، زعموا أن الصين رفضت تمرير قرار في مجلس الأمن لاعتماد الاتفاق الإطاري.
وبدورها، أكدت أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الخرطوم الدكتورة تماضر الطيب، أن الحديث عن الاتفاق الإطاري سابق لأوانه لأنه لم يكتمل بعد.
وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن موقف بكين يمكن قراءته ضمن التنافس الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أنه في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقع المكونان العسكري والمدني في قوى الحرية والتغيير ومجموعة المجلس المركزي وقوي الانتقال السياسي، اتفاقا إطاريا
، يمهد للأطراف السودانية مناقشة قضايا محورية.
ويشمل ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وإعادة لجان التحقيق والتفكيك النظام السابق إلى جانب إبعاد الجيش من السلطة التنفيذية والانتقالية خلال العامين القادمين.
فيما صرحت مجموعات سياسية أخرى بالخرطوم برفضها للاتفاقية السياسية الأخيرة معتبرة أنها اتفاق بين طرفين فقط ولم يشمل جميع السودانيين بأحزابهم وكياناتهم.