https://sputnikarabic.ae/20221221/وكالة-بايدن-سيقدم-باتريوت-ومساعدات-بقيمة-ملياري-دولار-لأوكرانيا-1071444341.html
وكالة: بايدن سيقدم "باتريوت" ومساعدات بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا
وكالة: بايدن سيقدم "باتريوت" ومساعدات بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكشف النقاب عن مساعدة بقيمة 2 مليار دولار تقريبا ويعلن عن خطوات لتسليم بطارية صواريخ "باتريوت" لمساعدة... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T12:00+0000
2022-12-21T12:00+0000
2022-12-21T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
البيت الأبيض
زيارة
فلاديمير زيلينسكي
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وأضافت الوكالة أن الخطاب أمام الكونغرس، يمنح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الفرصة لمناشدة المشرعين الأمريكيين شخصيًا لمواصلة المساعدة لأوكرانيا حتى بعد سيطرة الجمهوريين، الذين كانوا أكثر تشككًا في دعم بايدن للبلاد في مجلس النواب في يناير، والتي طالب فيها زيلينسكي بأنظمة أسلحة أكثر تطوراً لصد الهجمات الروسية ولطاقة إضافية ودعم اقتصادي بينما يستعد المدنيون لشتاء قاسٍ قادم.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن زيارة زيلينسكي لواشنطن ستظهر "دعما قويا من الحزبين لأوكرانيا".وأشارت الوكالة إلى أن بايدن سيعلن عن حزمة المساعدات الإضافية اليوم الأربعاء، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة أطلع الصحفيين، إلى جانب نظام الدفاع الجوي "باتريوت" الذي يمكنه استهداف الطائرات والصواريخ القادمة.ستوفر الولايات المتحدة التدريب على تشغيل النظام للقوات الأوكرانية في دولة ثالثة. وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة لن تغير سياستها بشأن القوات وأن أوكرانيا ستعمل على تشغيل بطارية باتريوت.هذا وسيستقبل بايدن زيلينسكي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض على الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت واشنطن. بعد ذلك، سيلتقي الرئيس الأوكراني وبايدن وأعضاء فريقه للأمن القومي ومجلس وزرائه قبل الانضمام إلى الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في الساعة 4:30 مساء، قبل خطابه أمام الكونغرس.
https://sputnikarabic.ae/20221221/البيت-الأبيض-زيلينسكي-سيزور-واشنطن-اليوم-للقاء-بايدن-وإلقاء-كلمة-أمام-الكونغرس-1071430179.html
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العالم, البيت الأبيض, زيارة, فلاديمير زيلينسكي
العالم, البيت الأبيض, زيارة, فلاديمير زيلينسكي
وكالة: بايدن سيقدم "باتريوت" ومساعدات بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا
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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكشف النقاب عن مساعدة بقيمة 2 مليار دولار تقريبا ويعلن عن خطوات لتسليم بطارية صواريخ "باتريوت" لمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها، بالتزامن مع وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى واشنطن اليوم الأربعاء لإلقاء خطاب شخصي أمام الكونغرس.
وأضافت الوكالة أن الخطاب أمام الكونغرس، يمنح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الفرصة لمناشدة المشرعين الأمريكيين شخصيًا لمواصلة المساعدة لأوكرانيا حتى بعد سيطرة الجمهوريين، الذين كانوا أكثر تشككًا في دعم بايدن للبلاد في مجلس النواب في يناير، والتي طالب فيها زيلينسكي بأنظمة أسلحة أكثر تطوراً لصد الهجمات الروسية ولطاقة إضافية ودعم اقتصادي بينما يستعد المدنيون لشتاء قاسٍ قادم.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن زيارة زيلينسكي لواشنطن ستظهر "دعما قويا من الحزبين لأوكرانيا".
"الزيارة ستؤكد التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية".
كارين جان بيير
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض
وأشارت الوكالة إلى أن بايدن سيعلن عن حزمة المساعدات الإضافية اليوم الأربعاء، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة أطلع الصحفيين، إلى جانب نظام الدفاع الجوي "باتريوت" الذي يمكنه استهداف الطائرات والصواريخ القادمة.
ستوفر الولايات المتحدة التدريب على تشغيل النظام للقوات الأوكرانية في دولة ثالثة. وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة لن تغير سياستها بشأن القوات وأن أوكرانيا ستعمل على تشغيل بطارية باتريوت.
هذا وسيستقبل بايدن زيلينسكي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض على الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت واشنطن. بعد ذلك، سيلتقي الرئيس الأوكراني وبايدن وأعضاء فريقه للأمن القومي ومجلس وزرائه قبل الانضمام إلى الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في الساعة 4:30 مساء، قبل خطابه أمام الكونغرس.