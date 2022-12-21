https://sputnikarabic.ae/20221221/-نتانياهو-يبلغ-الرئيس-الإسرائيلي-أنه-تمكن-من-تشكيل-حكومة-1071468244.html
نتانياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه تمكن من تشكيل حكومة
نتانياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه تمكن من تشكيل حكومة
أبلغ بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود، الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة جديدة. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T22:54+0000
2022-12-21T22:54+0000
2022-12-21T22:57+0000
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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موسكو - سبوتنيك. وحسبما ذكرت بوابة الأخبار الإسرائيلية "هآرتس، قال نتنياهو لهرتسوغ في مكالمة هاتفية إن لديه الآن مقاعد كافية لبناء أغلبية في المجلس التشريعي المكون من 120 عضوا.وحصل نتنياهو، الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد من الرئيس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.وكان من المقرر أن ينتهي التفويض في 11 ديسمبر/ كانون الأول، لكن هرتزوغ مددها عشرة أيام حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة"
https://sputnikarabic.ae/20221220/إعلام-نتنياهو-يعتزم-إجراء-تغييرات-جوهرية-في-مكتبه-قبل-ممارسة-مهامه-1071404279.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
نتانياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه تمكن من تشكيل حكومة
22:54 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 22:57 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
أبلغ بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود، الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة جديدة.
موسكو - سبوتنيك
. وحسبما ذكرت بوابة الأخبار الإسرائيلية "هآرتس، قال نتنياهو لهرتسوغ في مكالمة هاتفية إن لديه الآن مقاعد كافية لبناء أغلبية في المجلس التشريعي المكون من 120 عضوا.
وحصل نتنياهو، الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد من الرئيس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكان من المقرر أن ينتهي التفويض في 11 ديسمبر/ كانون الأول، لكن هرتزوغ مددها عشرة أيام حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول.
وخلفت اتفاقات ائتلافية
بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.
وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة"