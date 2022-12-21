https://sputnikarabic.ae/20221221/-نتانياهو-يبلغ-الرئيس-الإسرائيلي-أنه-تمكن-من-تشكيل-حكومة-1071468244.html

نتانياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه تمكن من تشكيل حكومة

نتانياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه تمكن من تشكيل حكومة

أبلغ بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود، الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة جديدة. 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T22:54+0000

2022-12-21T22:54+0000

2022-12-21T22:57+0000

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102615/80/1026158020_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_94b4fcf2fc0e28eb9e74424452ff4090.jpg

موسكو - سبوتنيك. وحسبما ذكرت بوابة الأخبار الإسرائيلية "هآرتس، قال نتنياهو لهرتسوغ في مكالمة هاتفية إن لديه الآن مقاعد كافية لبناء أغلبية في المجلس التشريعي المكون من 120 عضوا.وحصل نتنياهو، الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد من الرئيس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.وكان من المقرر أن ينتهي التفويض في 11 ديسمبر/ كانون الأول، لكن هرتزوغ مددها عشرة أيام حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة"

https://sputnikarabic.ae/20221220/إعلام-نتنياهو-يعتزم-إجراء-تغييرات-جوهرية-في-مكتبه-قبل-ممارسة-مهامه-1071404279.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو