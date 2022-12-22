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https://sputnikarabic.ae/20221222/أنطونوف-القوات-المسلحة-الروسية-في-أوكرانيا-تدمر-الأسلحة-الغربية-بشكل-منهجي-1071468670.html
أنطونوف: القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا تدمر الأسلحة الغربية بشكل منهجي
أنطونوف: القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا تدمر الأسلحة الغربية بشكل منهجي
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، بعد إعلان واشنطن عن تسليم أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت إلى كييف، يوم الأربعاء، إن الجيش الروسي يدمر... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T05:26+0000
2022-12-22T05:48+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان نشرته السفارة الروسية: "هنا [في واشنطن]، لا يسعهم إلا أن يدركوا أن الأسلحة الغربية يتم تدميرها بشكل منهجي من قبل جيشنا".وقال السفير إن أنظمة الصواريخ سترسل إلى أوكرانيا على الرغم من تحذيرات موسكو، معربا عن قلقه بشأن ما إذا كان المتخصصون الغربيون سيحتفظون بأنظمة يفتقر الأوكرانيون إلى المهارات اللازمة لتشغيلها.وقال أنطونوف: "أعتقد أن الجميع يدركون جيدا المصير الذي قد ينتظر الموظفين الذين سيشغلون هذه الأنظمة في أوكرانيا".وأضاف: "أود أن أؤكد أننا، على جميع المستويات، حاولنا مرارا وما زلنا نحاول مناشدة الحس السليم. لقد أكدنا أن الأعمال الاستفزازية من جانب الولايات المتحدة تؤدي باطراد إلى تصعيد، يستحيل تخيل عواقبه".وقال أنطونوف إن واشنطن "تتحمل المسؤولية الكاملة عن إطلاق العنان للصراع الأوكراني في عام 2014"، مضيفا أنه "طوال هذه السنوات، كانت واشنطن تتجاهل بعناد، أو تتظاهر بعدم ملاحظة، الجرائم اللاإنسانية لنظام كييف ضد السكان الروس في أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

أنطونوف: القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا تدمر الأسلحة الغربية بشكل منهجي

05:26 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 05:48 GMT 22.12.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، بعد إعلان واشنطن عن تسليم أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت إلى كييف، يوم الأربعاء، إن الجيش الروسي يدمر الأسلحة الغربية بشكل منهجي في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان نشرته السفارة الروسية: "هنا [في واشنطن]، لا يسعهم إلا أن يدركوا أن الأسلحة الغربية يتم تدميرها بشكل منهجي من قبل جيشنا".
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وقال السفير إن أنظمة الصواريخ سترسل إلى أوكرانيا على الرغم من تحذيرات موسكو، معربا عن قلقه بشأن ما إذا كان المتخصصون الغربيون سيحتفظون بأنظمة يفتقر الأوكرانيون إلى المهارات اللازمة لتشغيلها.
وقال أنطونوف: "أعتقد أن الجميع يدركون جيدا المصير الذي قد ينتظر الموظفين الذين سيشغلون هذه الأنظمة في أوكرانيا".
وأضاف: "أود أن أؤكد أننا، على جميع المستويات، حاولنا مرارا وما زلنا نحاول مناشدة الحس السليم. لقد أكدنا أن الأعمال الاستفزازية من جانب الولايات المتحدة تؤدي باطراد إلى تصعيد، يستحيل تخيل عواقبه".
وقال أنطونوف إن واشنطن "تتحمل المسؤولية الكاملة عن إطلاق العنان للصراع الأوكراني في عام 2014"، مضيفا أنه "طوال هذه السنوات، كانت واشنطن تتجاهل بعناد، أو تتظاهر بعدم ملاحظة، الجرائم اللاإنسانية لنظام كييف ضد السكان الروس في أوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:41 GMT
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