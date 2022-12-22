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"أوروس" تخطط لإنتاج 200 سيارة دفع رباعي فاخرة
"أوروس" تخطط لإنتاج 200 سيارة دفع رباعي فاخرة
أعلنت شركة "أوروس" في بيان لها أنها تخطط لإنتاج 200 سيارة الدفع الرباعي الفاخرة "كوميندانت" في عام 2023 في مصنع (في غي أو بي) "نامي" في تتارستان. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-22T12:36+0000
روسيا
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وقالت الشركة: "نبلغكم أنه من المقرر إنتاج 200 سيارة أوروس كوميندانت خلال عام 2023. هذا هو العدد الإجمالي الذي يشمل السيارات المنتجة في مصنع أوروس في جمهورية تتارستان، وكذلك في موقع إنتاج "نامي"".وأضافت: "للمقارنة، باعت شركة صناعة سيارات بريطانية مشهورة عالميًا، ورائدة في قطاع السيارات الفاخرة، 256 سيارة في روسيا في عام 2021 (وفقًا لتقرير التسجيلات لدى شرطة المرور). أخذ هذا الحجم في الاعتبار إجمالي المبيعات كلها لهذه العلامة التجارية. وبالتالي، تخطط أوروس في عام 2023 لإنتاج عدد مماثل من السيارات، ولكن من نوع واحد وهو كوميندانت".وأوضحت "أوروس" أيضًا أنه من المخطط في المستقبل زيادة إنتاج السيارات.
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روسيا

"أوروس" تخطط لإنتاج 200 سيارة دفع رباعي فاخرة

12:36 GMT 22.12.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورتقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة (GON) في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم أوروس كوميندانت (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة (GON) في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة في دي إن خا في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلنت شركة "أوروس" في بيان لها أنها تخطط لإنتاج 200 سيارة الدفع الرباعي الفاخرة "كوميندانت" في عام 2023 في مصنع (في غي أو بي) "نامي" في تتارستان.
وقالت الشركة: "نبلغكم أنه من المقرر إنتاج 200 سيارة أوروس كوميندانت خلال عام 2023. هذا هو العدد الإجمالي الذي يشمل السيارات المنتجة في مصنع أوروس في جمهورية تتارستان، وكذلك في موقع إنتاج "نامي"".
وأضافت: "للمقارنة، باعت شركة صناعة سيارات بريطانية مشهورة عالميًا، ورائدة في قطاع السيارات الفاخرة، 256 سيارة في روسيا في عام 2021 (وفقًا لتقرير التسجيلات لدى شرطة المرور). أخذ هذا الحجم في الاعتبار إجمالي المبيعات كلها لهذه العلامة التجارية. وبالتالي، تخطط أوروس في عام 2023 لإنتاج عدد مماثل من السيارات، ولكن من نوع واحد وهو كوميندانت".
وأوضحت "أوروس" أيضًا أنه من المخطط في المستقبل زيادة إنتاج السيارات.
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