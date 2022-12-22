https://sputnikarabic.ae/20221222/أوروس-تخطط-لإنتاج-200-سيارة-دفع-رباعي-فاخرة-1071487331.html
"أوروس" تخطط لإنتاج 200 سيارة دفع رباعي فاخرة
"أوروس" تخطط لإنتاج 200 سيارة دفع رباعي فاخرة
أعلنت شركة "أوروس" في بيان لها أنها تخطط لإنتاج 200 سيارة الدفع الرباعي الفاخرة "كوميندانت" في عام 2023 في مصنع (في غي أو بي) "نامي" في تتارستان. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T12:36+0000
2022-12-22T12:36+0000
2022-12-22T12:36+0000
روسيا
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وقالت الشركة: "نبلغكم أنه من المقرر إنتاج 200 سيارة أوروس كوميندانت خلال عام 2023. هذا هو العدد الإجمالي الذي يشمل السيارات المنتجة في مصنع أوروس في جمهورية تتارستان، وكذلك في موقع إنتاج "نامي"".وأضافت: "للمقارنة، باعت شركة صناعة سيارات بريطانية مشهورة عالميًا، ورائدة في قطاع السيارات الفاخرة، 256 سيارة في روسيا في عام 2021 (وفقًا لتقرير التسجيلات لدى شرطة المرور). أخذ هذا الحجم في الاعتبار إجمالي المبيعات كلها لهذه العلامة التجارية. وبالتالي، تخطط أوروس في عام 2023 لإنتاج عدد مماثل من السيارات، ولكن من نوع واحد وهو كوميندانت".وأوضحت "أوروس" أيضًا أنه من المخطط في المستقبل زيادة إنتاج السيارات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"أوروس" تخطط لإنتاج 200 سيارة دفع رباعي فاخرة
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أعلنت شركة "أوروس" في بيان لها أنها تخطط لإنتاج 200 سيارة الدفع الرباعي الفاخرة "كوميندانت" في عام 2023 في مصنع (في غي أو بي) "نامي" في تتارستان.
وقالت الشركة: "نبلغكم أنه من المقرر إنتاج 200 سيارة أوروس كوميندانت خلال عام 2023. هذا هو العدد الإجمالي الذي يشمل السيارات المنتجة في مصنع أوروس في جمهورية تتارستان، وكذلك في موقع إنتاج "نامي"".
وأضافت: "للمقارنة، باعت شركة صناعة سيارات بريطانية مشهورة عالميًا، ورائدة في قطاع السيارات الفاخرة، 256 سيارة في روسيا في عام 2021 (وفقًا لتقرير التسجيلات لدى شرطة المرور). أخذ هذا الحجم في الاعتبار إجمالي المبيعات كلها لهذه العلامة التجارية. وبالتالي، تخطط أوروس في عام 2023 لإنتاج عدد مماثل من السيارات، ولكن من نوع واحد وهو كوميندانت".
وأوضحت "أوروس" أيضًا أنه من المخطط في المستقبل زيادة إنتاج السيارات.