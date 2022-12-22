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https://sputnikarabic.ae/20221222/إثيوبيا-تم-جمع-أكثر-من-13-مليون-دولار-لبناء-سد-النهضة-1071492703.html
إثيوبيا: تم جمع أكثر من 13 مليون دولار لبناء سد النهضة
إثيوبيا: تم جمع أكثر من 13 مليون دولار لبناء سد النهضة
أعلن المكتب الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد "النهضة" الإثيوبي، أنه تم جمع أكثر من 13 ‏مليون دولار لبنائه، خلال 4 أشهر من السنة المالية.‏ 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T14:23+0000
2022-12-22T14:23+0000
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قال مدير الإعلام والاتصال بالمكتب، هايلو أبراهام، اليوم الخميس، إنه "تم تحصيل 13 مليون و125 ألف دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة المالية"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وتابع موضحا أنه "تم تحصيل الدخل من خلال شراء السندات المحلية والتبرع، فضلا عن إرسال 8100 رسالة نصية ووسائل أخرى لجمع التبرعات".وذكّر أبراهام أن "الإثيوبيين يدعمون بناء السد من خلال طرق مختلفة لزيادة التبرعات إليه".وأشار إلى أن "هناك خطة لتحصيل الدخل من خلال تنظيم فعاليات مختلفة، بمناسبة الذكرى الـ12 على وضع حجر الأساس لسد النهضة".ودعا الإثيوبيين في داخل وخارج البلاد إلى تعزيز دعمهم، وشراكتهم لبناء السد.يعدّ سد النهضة هو الأضخم في أفريقيا، بطاقة استيعاب تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه. ووفقا لمدير مشروع السد الإثيوبي، تم إنجاز نسبة 95 في المئة من الأعمال الهندسية، بينما أُنجزت نسبة تزيد على 83 في المئة من إجمالي المشروع.وبدأت إثيوبيا عملية ملء خزان السد الإثيوبي في عام 2020.وكان السفير إبراهيم إدريس، مستشار شؤون الحدود والموارد العابرة للحدود في وزارة الخارجية الإثيوبية، اعتبر أن قضية سد النهضة هي "مسألة وجود" بالنسبة إلى بلاده التي تسعى إلى إتمام تشييده في غضون "عامين ونصف العام".وقال، إنه "بالإضافة إلى الجهود الجارية للإسراع في بناء السد، فقد تم بذل جهود دبلوماسية لإظهار أن قضية سد النهضة هو مسألة الوجود"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه طلبا قبل أيام إلى الولايات المتّحدة، بغية المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، الذي ترى فيه القاهرة "تهديدا وجوديا".واعتبر الرئيس المصري أن المسألة "حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لمصر".من جهته، أكد بلينكن، أن "التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية سد النهضة من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف"، مشدداً على التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20221204/حميدتي-التوصل-لاتفاق-بشأن-سد-النهضة-يحفظ-حقوق-جميع-الأطراف-1070831927.html
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أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم
أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم

إثيوبيا: تم جمع أكثر من 13 مليون دولار لبناء سد النهضة

14:23 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022
علم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
علم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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أعلن المكتب الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد "النهضة" الإثيوبي، أنه تم جمع أكثر من 13 ‏مليون دولار لبنائه، خلال 4 أشهر من السنة المالية.‏
قال مدير الإعلام والاتصال بالمكتب، هايلو أبراهام، اليوم الخميس، إنه "تم تحصيل 13 مليون و125 ألف دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة المالية"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وتابع موضحا أنه "تم تحصيل الدخل من خلال شراء السندات المحلية والتبرع، فضلا عن إرسال 8100 رسالة نصية ووسائل أخرى لجمع التبرعات".
وذكّر أبراهام أن "الإثيوبيين يدعمون بناء السد من خلال طرق مختلفة لزيادة التبرعات إليه".
وأشار إلى أن "هناك خطة لتحصيل الدخل من خلال تنظيم فعاليات مختلفة، بمناسبة الذكرى الـ12 على وضع حجر الأساس لسد النهضة".
ودعا الإثيوبيين في داخل وخارج البلاد إلى تعزيز دعمهم، وشراكتهم لبناء السد.
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يعدّ سد النهضة هو الأضخم في أفريقيا، بطاقة استيعاب تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه. ووفقا لمدير مشروع السد الإثيوبي، تم إنجاز نسبة 95 في المئة من الأعمال الهندسية، بينما أُنجزت نسبة تزيد على 83 في المئة من إجمالي المشروع.
وبدأت إثيوبيا عملية ملء خزان السد الإثيوبي في عام 2020.
وكان السفير إبراهيم إدريس، مستشار شؤون الحدود والموارد العابرة للحدود في وزارة الخارجية الإثيوبية، اعتبر أن قضية سد النهضة هي "مسألة وجود" بالنسبة إلى بلاده التي تسعى إلى إتمام تشييده في غضون "عامين ونصف العام".
وقال، إنه "بالإضافة إلى الجهود الجارية للإسراع في بناء السد، فقد تم بذل جهود دبلوماسية لإظهار أن قضية سد النهضة هو مسألة الوجود"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه طلبا قبل أيام إلى الولايات المتّحدة، بغية المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، الذي ترى فيه القاهرة "تهديدا وجوديا".
واعتبر الرئيس المصري أن المسألة "حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لمصر".
من جهته، أكد بلينكن، أن "التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية سد النهضة من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف"، مشدداً على التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.
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