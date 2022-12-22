https://sputnikarabic.ae/20221222/إخماد-الحريق-على-حاملة-الطائرات-الروسية-أدميرال-كوزنيتسوف--1071477335.html
إخماد الحريق على حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف"
إخماد الحريق على حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف"
أعلن رئيس شركة بناء السفن المتحدة، الكسي رحمانوف، اليوم الخميس، عن نشوب حريق صغير على متن حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف" أثناء القيام بعمليات... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T09:10+0000
2022-12-22T09:10+0000
2022-12-22T09:27+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال رحمانوف لوكالة سبوتنيك: "نعم، نشب حريق صغير أثناء أعمال الإصلاح. تم إخماد النيران. جميع أنظمة الحريق ذات الصلة تعمل بشكل صحيح. لا أضرار أو إصابات".
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روسيا, رصد عسكري
إخماد الحريق على حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف"
09:10 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 09:27 GMT 22.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس شركة بناء السفن المتحدة، الكسي رحمانوف، اليوم الخميس، عن نشوب حريق صغير على متن حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف" أثناء القيام بعمليات الصيانة.
وقال رحمانوف لوكالة سبوتنيك: "نعم، نشب حريق صغير أثناء أعمال الإصلاح. تم إخماد النيران. جميع أنظمة الحريق ذات الصلة تعمل بشكل صحيح. لا أضرار أو إصابات".