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https://sputnikarabic.ae/20221222/إخماد-الحريق-على-حاملة-الطائرات-الروسية-أدميرال-كوزنيتسوف--1071477335.html
إخماد الحريق على حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف"
إخماد الحريق على حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف"
أعلن رئيس شركة بناء السفن المتحدة، الكسي رحمانوف، اليوم الخميس، عن نشوب حريق صغير على متن حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف" أثناء القيام بعمليات... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T09:10+0000
2022-12-22T09:27+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال رحمانوف لوكالة سبوتنيك: "نعم، نشب حريق صغير أثناء أعمال الإصلاح. تم إخماد النيران. جميع أنظمة الحريق ذات الصلة تعمل بشكل صحيح. لا أضرار أو إصابات".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

إخماد الحريق على حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف"

09:10 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 09:27 GMT 22.12.2022)
© Sputnik . Oleg Lastotshkin / الانتقال إلى بنك الصورحاملة الطائرات "أدميرال كوزنيتسوف"
حاملة الطائرات أدميرال كوزنيتسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Oleg Lastotshkin
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أعلن رئيس شركة بناء السفن المتحدة، الكسي رحمانوف، اليوم الخميس، عن نشوب حريق صغير على متن حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف" أثناء القيام بعمليات الصيانة.
وقال رحمانوف لوكالة سبوتنيك: "نعم، نشب حريق صغير أثناء أعمال الإصلاح. تم إخماد النيران. جميع أنظمة الحريق ذات الصلة تعمل بشكل صحيح. لا أضرار أو إصابات".
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Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
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