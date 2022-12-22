https://sputnikarabic.ae/20221222/إضرابات-غير-مسبوقة-في-بريطانيا-هل-تؤدي-لشلل-البلاد؟-1071489758.html
إضرابات غير مسبوقة في بريطانيا... هل تؤدي لشلل البلاد؟
إضرابات غير مسبوقة في بريطانيا... هل تؤدي لشلل البلاد؟
انخرطت قطاعات حساسة في الإضرابات التي تجتاح بريطانيا نتيجة للتضخم والركود الاقتصادي مع توقع تأثر خدمات صحية وطبية ومجموعة من المجالات الأخرى. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T13:10+0000
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إضرابات غير مسبوقة في بريطانيا... هل تؤدي لشلل البلاد؟
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انخرطت قطاعات حساسة في الإضرابات التي تجتاح بريطانيا نتيجة للتضخم والركود الاقتصادي مع توقع تأثر خدمات صحية وطبية ومجموعة من المجالات الأخرى.