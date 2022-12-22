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https://sputnikarabic.ae/20221222/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-وصل-إلى-الحد-الأقصى-للعقوبات-ضد-روسيا-1071489020.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي وصل إلى الحد الأقصى للعقوبات ضد روسيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي وصل إلى الحد الأقصى للعقوبات ضد روسيا
أعلن المفوض الأوروبي للبيئة فيرجينيوس سينكيفيتشوس، في مقابلة مع محطة الإذاعة الليتوانية "زينيو راديو"، أن الاتحاد الأوروبي وصل إلى سقف العقوبات المفروضة على... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وفقًا للمفوض الأوروبي، لا يمكن في المستقبل سوى توضيح القيود بالتفصيل.وأضاف: "لقد تم اتخاذ أهم الخطوات. تم تدوين الكثير من الأشياء، لكن هذا مجرد توضيح للتفاصيل".بعد بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وضع الاتحاد الأوروبي تسع حزم من القيود حيز التنفيذ، تمت الموافقة على آخرها في 16 ديسمبر/ كانون الأول.
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إعلام: الاتحاد الأوروبي وصل إلى الحد الأقصى للعقوبات ضد روسيا

12:59 GMT 22.12.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا والاتحاد الأوروبي
علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أعلن المفوض الأوروبي للبيئة فيرجينيوس سينكيفيتشوس، في مقابلة مع محطة الإذاعة الليتوانية "زينيو راديو"، أن الاتحاد الأوروبي وصل إلى سقف العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال "كنت أقول منذ فترة طويلة إن العقوبات وصلت إلى سقفها ولا يمكننا توقع أي عقوبات جديدة".
وفقًا للمفوض الأوروبي، لا يمكن في المستقبل سوى توضيح القيود بالتفصيل.
وأضاف: "لقد تم اتخاذ أهم الخطوات. تم تدوين الكثير من الأشياء، لكن هذا مجرد توضيح للتفاصيل".
بعد بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وضع الاتحاد الأوروبي تسع حزم من القيود حيز التنفيذ، تمت الموافقة على آخرها في 16 ديسمبر/ كانون الأول.
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