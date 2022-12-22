https://sputnikarabic.ae/20221222/إعلام-خلل-فني-يستدعي-آلاف-جنود-الاحتياط-الإسرائيليين-إلى-الحرب-1071484639.html
إعلام: خلل فني يستدعي آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين إلى "الحرب"
إعلام: خلل فني يستدعي آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين إلى "الحرب"
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين إلى "الحرب" بالخطأ نتيجة خلل تقني. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:50+0000
2022-12-22T11:50+0000
2022-12-22T11:50+0000
إسرائيل
العالم العربي
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وذكرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الخميس، أن آلاف الجنود الإسرائيليين في قوات الاحتياط قد تلقوا ليلة الأربعاء – الخميس الماضية، اتصالات هاتفية تستدعيهم للمثول في وحداتهم، للمشاركة في تدريب طارئ أو لنشوب "حرب".وأكدت القناة أن آلاف جنود الاحتياط تلقوا اتصالات هاتفية بعد منتصف الليل وحتى فجر اليوم الخميس، تطالبهم بإلحاح التوجه لوحداتهم العسكرية، وهو ما أثار توترا واضحا لدى الكثيرين منهم.وتساءل بعض هؤلاء الجنود الاحتياط عن مدى صحة هذه الاتصالات أو كونها ناتجة عن "هجوم سيبراني"، حيث أوضحت القناة بموقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا أوليا تبين من خلاله أن سبب هذه الاتصالات يعود إلى خلل في جهاز الاتصال الأوتوماتيكي الخاص باستدعاء قوات الاحتياط.وذكرت القناة العبرية أنه بمجرد الرد على اتصالات تأتيهم رسالة باللغة الإنجليزية، وربما يغلق الخط مباشرة دون رد، وهو ما أثار قلق وحيرة الآلاف من جنود الاحتياط.من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه جرت اتصالات بآلاف الجنود الاحتياط خلال ساعات الليل، وذلك نتيجة لخلل في جهاز الاتصال، فيما تم إصلاح الخلل ولا يوجد أي تخوف من استهداف الجهوزية".
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العالم العربي
إعلام: خلل فني يستدعي آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين إلى "الحرب"
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين إلى "الحرب" بالخطأ نتيجة خلل تقني.
وذكرت القناة
العبرية الـ 12، صباح اليوم الخميس، أن آلاف الجنود الإسرائيليين في قوات الاحتياط قد تلقوا ليلة الأربعاء – الخميس الماضية، اتصالات هاتفية تستدعيهم للمثول في وحداتهم، للمشاركة في تدريب طارئ أو لنشوب "حرب".
وأكدت القناة أن آلاف جنود الاحتياط تلقوا اتصالات هاتفية بعد منتصف الليل وحتى فجر اليوم الخميس، تطالبهم بإلحاح التوجه لوحداتهم العسكرية، وهو ما أثار توترا واضحا لدى الكثيرين منهم.
وتساءل بعض هؤلاء الجنود الاحتياط عن مدى صحة هذه الاتصالات أو كونها ناتجة عن "هجوم سيبراني"، حيث أوضحت القناة بموقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي
أجرى تحقيقا أوليا تبين من خلاله أن سبب هذه الاتصالات يعود إلى خلل في جهاز الاتصال الأوتوماتيكي الخاص باستدعاء قوات الاحتياط.
وذكرت القناة العبرية أنه بمجرد الرد على اتصالات تأتيهم رسالة باللغة الإنجليزية، وربما يغلق الخط مباشرة دون رد، وهو ما أثار قلق وحيرة الآلاف من جنود الاحتياط.
من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه جرت اتصالات بآلاف الجنود الاحتياط خلال ساعات الليل، وذلك نتيجة لخلل في جهاز الاتصال، فيما تم إصلاح الخلل ولا يوجد أي تخوف من استهداف الجهوزية".