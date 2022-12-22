https://sputnikarabic.ae/20221222/إعلام-غربي-بايدن-أكثر-رؤساء-أمريكا-تهديدا-للأمن-العالمي-1071489884.html
إعلام غربي: بايدن أكثر رؤساء أمريكا تهديدا للأمن العالمي
إعلام غربي: بايدن أكثر رؤساء أمريكا تهديدا للأمن العالمي
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة تعمل على تصعيد الصراع وإطالة أمده، وهي موجهة ضد أي جهود سلام . 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T14:07+0000
2022-12-22T14:07+0000
2022-12-22T14:07+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وكتبت صحيفة "جونج ويلت" اليوم الخميس أن "الرئيس الحالي للبيت الأبيض جو بايدن الذي أطلق عليه حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اسم "السيد أوكرانيا"، يستخدم الأيام الأخيرة من العام لإرسال أكبر قدر ممكن من الأموال والأسلحة إلى كييف".ويشير المقال إلى أنه اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، لن يكون بايدن قادرًا على القيام بذلك، لأن الجمهوريين سيسيطرون على مجلس النواب.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم أمس الأربعاء بالتزامن مع زيارة زيلينسكي أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت"وقال بلينكن، في بيان: "سنقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا 1.85 مليار دولار، بما في ذلك تسليم أول شحنة من منظومة "باتريوت" الدفاعية الجوية".
https://sputnikarabic.ae/20221222/الكرملين-يأسف-لعدم-تطرق-خطاب-بايدن-وزيلينسكي-لمخاوف-روسيا-1071484331.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
إعلام غربي: بايدن أكثر رؤساء أمريكا تهديدا للأمن العالمي
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة تعمل على تصعيد الصراع وإطالة أمده، وهي موجهة ضد أي جهود سلام .
وكتبت صحيفة "جونج ويلت
" اليوم الخميس أن "الرئيس الحالي للبيت الأبيض جو بايدن الذي أطلق عليه حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اسم "السيد أوكرانيا"، يستخدم الأيام الأخيرة من العام لإرسال أكبر قدر ممكن من الأموال والأسلحة إلى كييف".
ويشير المقال إلى أنه اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، لن يكون بايدن قادرًا على القيام بذلك، لأن الجمهوريين سيسيطرون على مجلس النواب.
في الوقت نفسه، وبحسب الصحيفة، فإن كل رئيس أمريكي يمثل تهديدًا للسلام العالمي، لكن بايدن يتفوق عليهم جميعًا.
وخلص المقال إلى أن "واشنطن تعتقد أنها دائما على حق: من الإبادة الجماعية في كوريا وفيتنام إلى اختفاء حاويات الأسلحة البيولوجية لصدام حسين التي غزت العراق على أساس وجودها، أو تدمير ليبيا وكل غرب إفريقيا".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم أمس الأربعاء بالتزامن مع زيارة زيلينسكي أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت"
وقال بلينكن،
في بيان: "سنقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا 1.85 مليار دولار، بما في ذلك تسليم أول شحنة من منظومة "باتريوت" الدفاعية الجوية".