https://sputnikarabic.ae/20221222/إعلام-ما-تم-من-اختراق-لكاميرات-أجهزة-الأمن-الإسرائيلية-قام-به-قراصنة-إيرانيون-1071478803.html
إعلام: ما تم من اختراق لكاميرات أجهزة الأمن الإسرائيلية قام به قراصنة إيرانيون
إعلام: ما تم من اختراق لكاميرات أجهزة الأمن الإسرائيلية قام به قراصنة إيرانيون
قالت تقارير إعلامية إن ما تم من اختراق لكاميرات أجهزة الأمن الإسرائيلية قام به مجموعة من القراصنة الإيرانيين. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T10:27+0000
2022-12-22T10:27+0000
2022-12-22T10:35+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فقد نقلت عن الإذاعة العبرية "كان"، أن قراصنة إيرانيين، هم من قاموا باختراق الكاميرات الخاصة بأجهزة الأمن الإسرائيلية.وقالت: "ما شاهدتموه من صور القراصنة على قناتهم في تلغرام الشهر الماضي ليست سوى جزء من اختراقهم لنظام الكاميرات التابع لجهاز الأمن الإسرائيلي، والذي تم على ما يبدو منذ أكثر من عام".لكن الإذاعة العبرية، وفقا لـ "تسنيم"، نقلت عن "بعض المسؤولين الأمنيين"، أن "الكاميرات المذكورة ليست مرتبطة بشكل مباشر بأي من الأجهزة الأمنية وأن آلية حمايتها مماثلة لأي كاميرا عادية مثبتة في الشارع".طالع أيضا: رئيس الأبحاث السابق بالاستخبارات الإسرائيلية: إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي هجوم
https://sputnikarabic.ae/20221208/الحرس-الثوري-يعلن-اعتقال-المزيد-من-جواسيس-الموساد-في-إيران-1070968096.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إعلام: ما تم من اختراق لكاميرات أجهزة الأمن الإسرائيلية قام به قراصنة إيرانيون
10:27 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 22.12.2022) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن ما تم من اختراق لكاميرات أجهزة الأمن الإسرائيلية قام به مجموعة من القراصنة الإيرانيين.
وحسب وكالة
تسنيم الإيرانية، فقد نقلت عن الإذاعة العبرية "كان"، أن قراصنة إيرانيين، هم من قاموا باختراق الكاميرات الخاصة بأجهزة الأمن الإسرائيلية.
وقالت: "ما شاهدتموه من صور القراصنة على قناتهم في تلغرام الشهر الماضي ليست سوى جزء من اختراقهم لنظام الكاميرات التابع لجهاز الأمن الإسرائيلي، والذي تم على ما يبدو منذ أكثر من عام".
ولفتت إلى أن "الأجهزة الأمنية علمت بحدوث اختراق للكاميرات بعد نشر الصور من قبل القراصنة".
لكن الإذاعة العبرية، وفقا لـ "تسنيم"، نقلت عن "بعض المسؤولين الأمنيين"، أن "الكاميرات المذكورة ليست مرتبطة بشكل مباشر بأي من الأجهزة الأمنية وأن آلية حمايتها مماثلة لأي كاميرا عادية مثبتة في الشارع".