https://sputnikarabic.ae/20221222/إعلام-متجر-إسرائيلي-يستجيب-لطلب-حاخامات-ويحظر-دخول-النساء-1071486602.html
إعلام: متجر إسرائيلي يستجيب لطلب "حاخامات" ويحظر دخول النساء
إعلام: متجر إسرائيلي يستجيب لطلب "حاخامات" ويحظر دخول النساء
كشفت صحيفة أمريكية النقاب، أمس الأربعاء، عن حظر متجر إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة دخول النساء لبعض الوقت. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T12:22+0000
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وأفادت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، بأن أحد المتاجر الإسرائيلية في حي "ميئا شعاريم" بالقدس المحتلة، قام بحظر دخول النساء بشكل رسمي في بعض الأوقات بناء على طلب من حاخامات يهود.وذكرت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن قرار المتجر الإسرائيلي يحظر دخول النساء بعد الساعة 11 صباحاً من أيام الجمعة وحتى صباح السبت، وهو اليوم المقدس لدى اليهود، نتيجة لطلب أو إصرار من حاخامات الحي اليهودي المتشدد الواقع في القدس.ووضع صاحب المتجر الإسرائيلي لافتة على الباب الرئيسي للمحل أو ملصقا يفيد الالتزام بقرار أو طلب الحاخامات اليهود، والذي جاء تحت عنوان، أنه وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المتجر الإسرائيلي قد سعى من قبل إلى محاولة تطبيق سياسة "الفصل بين الجنسين"، لكنه فشل في ذلك بسبب تجاهل الزبائن المستمر، وذلك في الوقت الذي يحاول بعض اليهود المتطرفين التشدد في آرائهم بالعمل على اتباع سياسة "الفصل بين الجنسين".
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إسرائيل, أخبار العالم العربي, القدس
إسرائيل, أخبار العالم العربي, القدس
إعلام: متجر إسرائيلي يستجيب لطلب "حاخامات" ويحظر دخول النساء
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كشفت صحيفة أمريكية النقاب، أمس الأربعاء، عن حظر متجر إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة دخول النساء لبعض الوقت.
وأفادت صحيفة
"واشنطن تايمز" الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، بأن أحد المتاجر الإسرائيلية في حي "ميئا شعاريم" بالقدس المحتلة، قام بحظر دخول النساء بشكل رسمي في بعض الأوقات بناء على طلب من حاخامات يهود.
وذكرت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن قرار المتجر الإسرائيلي يحظر دخول النساء بعد الساعة 11 صباحاً من أيام الجمعة وحتى صباح السبت، وهو اليوم المقدس لدى اليهود، نتيجة لطلب أو إصرار من حاخامات الحي اليهودي المتشدد الواقع في القدس
.
ووضع صاحب المتجر الإسرائيلي لافتة على الباب الرئيسي للمحل أو ملصقا يفيد الالتزام بقرار أو طلب الحاخامات اليهود، والذي جاء تحت عنوان، أنه
"بناء على طلب حاخامات الحي وعدد كبير من عملائنا، فقد تم تخصيص أوقات محددة للرجال والنساء، ولا يسمح خلالها بدخول الجنسين معا".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المتجر الإسرائيلي قد سعى من قبل إلى محاولة تطبيق سياسة "الفصل بين الجنسين"، لكنه فشل في ذلك بسبب تجاهل الزبائن المستمر، وذلك في الوقت الذي يحاول بعض اليهود المتطرفين التشدد في آرائهم بالعمل على اتباع سياسة "الفصل بين الجنسين".