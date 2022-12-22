عربي
https://sputnikarabic.ae/20221222/إعلام-متجر-إسرائيلي-يستجيب-لطلب-حاخامات-ويحظر-دخول-النساء-1071486602.html
إعلام: متجر إسرائيلي يستجيب لطلب "حاخامات" ويحظر دخول النساء
إعلام: متجر إسرائيلي يستجيب لطلب "حاخامات" ويحظر دخول النساء
كشفت صحيفة أمريكية النقاب، أمس الأربعاء، عن حظر متجر إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة دخول النساء لبعض الوقت. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T12:22+0000
2022-12-22T12:22+0000
إسرائيل
أخبار العالم العربي
القدس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103587/80/1035878000_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_19396defa473b015d5c89d2c51f07fdd.jpg
وأفادت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، بأن أحد المتاجر الإسرائيلية في حي "ميئا شعاريم" بالقدس المحتلة، قام بحظر دخول النساء بشكل رسمي في بعض الأوقات بناء على طلب من حاخامات يهود.وذكرت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن قرار المتجر الإسرائيلي يحظر دخول النساء بعد الساعة 11 صباحاً من أيام الجمعة وحتى صباح السبت، وهو اليوم المقدس لدى اليهود، نتيجة لطلب أو إصرار من حاخامات الحي اليهودي المتشدد الواقع في القدس.ووضع صاحب المتجر الإسرائيلي لافتة على الباب الرئيسي للمحل أو ملصقا يفيد الالتزام بقرار أو طلب الحاخامات اليهود، والذي جاء تحت عنوان، أنه وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المتجر الإسرائيلي قد سعى من قبل إلى محاولة تطبيق سياسة "الفصل بين الجنسين"، لكنه فشل في ذلك بسبب تجاهل الزبائن المستمر، وذلك في الوقت الذي يحاول بعض اليهود المتطرفين التشدد في آرائهم بالعمل على اتباع سياسة "الفصل بين الجنسين".
https://sputnikarabic.ae/20221104/أكبر-عدد-من-المستوطنين-والحريديم-ملامح-الكنيست-والحكومة-الإسرائيلية-المقبلة-1069831505.html
إسرائيل
القدس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103587/80/1035878000_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8dcd53b8bd9dccb35518994475422cf3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار العالم العربي, القدس
إسرائيل, أخبار العالم العربي, القدس

إعلام: متجر إسرائيلي يستجيب لطلب "حاخامات" ويحظر دخول النساء

12:22 GMT 22.12.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورحاخام اليهود الأكبر في روسيا، بيريل لازار
حاخام اليهود الأكبر في روسيا، بيريل لازار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت صحيفة أمريكية النقاب، أمس الأربعاء، عن حظر متجر إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة دخول النساء لبعض الوقت.
وأفادت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، بأن أحد المتاجر الإسرائيلية في حي "ميئا شعاريم" بالقدس المحتلة، قام بحظر دخول النساء بشكل رسمي في بعض الأوقات بناء على طلب من حاخامات يهود.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
أكبر عدد من المستوطنين و"الحريديم"... ملامح الكنيست والحكومة الإسرائيلية المقبلة
4 نوفمبر, 15:22 GMT
وذكرت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن قرار المتجر الإسرائيلي يحظر دخول النساء بعد الساعة 11 صباحاً من أيام الجمعة وحتى صباح السبت، وهو اليوم المقدس لدى اليهود، نتيجة لطلب أو إصرار من حاخامات الحي اليهودي المتشدد الواقع في القدس.
ووضع صاحب المتجر الإسرائيلي لافتة على الباب الرئيسي للمحل أو ملصقا يفيد الالتزام بقرار أو طلب الحاخامات اليهود، والذي جاء تحت عنوان، أنه
"بناء على طلب حاخامات الحي وعدد كبير من عملائنا، فقد تم تخصيص أوقات محددة للرجال والنساء، ولا يسمح خلالها بدخول الجنسين معا".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المتجر الإسرائيلي قد سعى من قبل إلى محاولة تطبيق سياسة "الفصل بين الجنسين"، لكنه فشل في ذلك بسبب تجاهل الزبائن المستمر، وذلك في الوقت الذي يحاول بعض اليهود المتطرفين التشدد في آرائهم بالعمل على اتباع سياسة "الفصل بين الجنسين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала