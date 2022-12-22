https://sputnikarabic.ae/20221222/إقبال-متزايد-للشركات-الروسية-في-الأسواق-الخليجية-1071485502.html

إقبال متزايد للشركات الروسية في الأسواق الخليجية

إقبال متزايد للشركات الروسية في الأسواق الخليجية

استضافت العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء (21 نوفمبر/ كانون الأول)، فعاليات مؤتمر منتدى الطاقة الدولي الرابع عشر "الابتكارات. البنية التحتية. الأمن". 22.12.2022, سبوتنيك عربي

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اقتصاد

روسيا

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وضم المؤتمر عددا من الحوارات والمناقشات ومن ضمنها "حوارات الأعمال" الذي تم فيه مناقشة عدد من المواضيع ومنها الاستثمار في عدد من الدول مثل إيران وتركيا والإمارات.وأصبح هناك عدد أكبر من الشركات يدخل إلى السوق الاماراتية والسعودية وليس فقط كسوق وإنما مثل مركز لصناعة منتجاتها هناك وتوزيعها في الأسواق المجاورة.وضمن مشروعين في الامارات "ان كونتري فاليو" وفي السعودية ضمن "رؤية 2030"، ضمن هذين البرنامجين يتم اختيار الشركات الأجنبية من أجل أن تقوم ببناء مصانعها هناك.وفي آخر فترة افتتح عدد من الشركات الروسية التي تتخصص في المنتجات الغذائية وإنتاج معدات الغاز والنفط ومواد البناء ومواد أخرى على سبيل المثال طابعة "3 دي برينتر" في الإمارات.واذا أردنا أن نعرض للسوق يمكننا بشكل خاص أن نتكلم عن المواد الغذائية وتحديدا المواد التي لا يستطيعون تصنيعها لظروف مناخية وبيئية، بالإضافة لشركات المعلوماتية و"آي تي"، كما ويوجد شركات روسية مثل "ياندكس" تدخل هذه الأسواق.وحول مشاركة شركات روسية في مشروع مدينة "نيوم" السعودية، قال بوسيف، نقوم بعمل كبير من أجل مشاركة شركات روسية في هذا المشروع، بالإضافة لمشروع "نيوم" يوجد عدد من المشاريع التي تعتبر مثيرة في السعودية والتي يمكن للشركات الروسية المشاركة فيها.كما وتحدثت أليسا العلي، الأمين التنفيذي لمجلسي الأعمال الروسي المغربي، والروسي الكويتي، لـ"سبوتنيك"، عن المشاركة في هذا المؤتمر، قائلة: "مشاركتنا لتشجيع رجال الأعمال الروس للقيام بشركات وفتح أعمال في الكويت والمغرب، ونقدم لهم النصائح والطريق للقيام بذلك ونحن منفتحون على ذلك"، بالإضافة للتواصل مع ممثلين المجالس التنفيذية الروسية في الدول العربية.

https://sputnikarabic.ae/20221003/رائدات-أعمال-من-روسيا-والإمارات-العربية-المتحدة-يؤسسن-جمعية-أعمال-عالمية-جديدة-1068581597.html

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اقتصاد, روسيا