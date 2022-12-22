https://sputnikarabic.ae/20221222/إقبال-متزايد-للشركات-الروسية-في-الأسواق-الخليجية-1071485502.html
إقبال متزايد للشركات الروسية في الأسواق الخليجية
إقبال متزايد للشركات الروسية في الأسواق الخليجية
استضافت العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء (21 نوفمبر/ كانون الأول)، فعاليات مؤتمر منتدى الطاقة الدولي الرابع عشر "الابتكارات. البنية التحتية. الأمن". 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T12:08+0000
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اقتصاد
روسيا
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وضم المؤتمر عددا من الحوارات والمناقشات ومن ضمنها "حوارات الأعمال" الذي تم فيه مناقشة عدد من المواضيع ومنها الاستثمار في عدد من الدول مثل إيران وتركيا والإمارات.وأصبح هناك عدد أكبر من الشركات يدخل إلى السوق الاماراتية والسعودية وليس فقط كسوق وإنما مثل مركز لصناعة منتجاتها هناك وتوزيعها في الأسواق المجاورة.وضمن مشروعين في الامارات "ان كونتري فاليو" وفي السعودية ضمن "رؤية 2030"، ضمن هذين البرنامجين يتم اختيار الشركات الأجنبية من أجل أن تقوم ببناء مصانعها هناك.وفي آخر فترة افتتح عدد من الشركات الروسية التي تتخصص في المنتجات الغذائية وإنتاج معدات الغاز والنفط ومواد البناء ومواد أخرى على سبيل المثال طابعة "3 دي برينتر" في الإمارات.واذا أردنا أن نعرض للسوق يمكننا بشكل خاص أن نتكلم عن المواد الغذائية وتحديدا المواد التي لا يستطيعون تصنيعها لظروف مناخية وبيئية، بالإضافة لشركات المعلوماتية و"آي تي"، كما ويوجد شركات روسية مثل "ياندكس" تدخل هذه الأسواق.وحول مشاركة شركات روسية في مشروع مدينة "نيوم" السعودية، قال بوسيف، نقوم بعمل كبير من أجل مشاركة شركات روسية في هذا المشروع، بالإضافة لمشروع "نيوم" يوجد عدد من المشاريع التي تعتبر مثيرة في السعودية والتي يمكن للشركات الروسية المشاركة فيها.كما وتحدثت أليسا العلي، الأمين التنفيذي لمجلسي الأعمال الروسي المغربي، والروسي الكويتي، لـ"سبوتنيك"، عن المشاركة في هذا المؤتمر، قائلة: "مشاركتنا لتشجيع رجال الأعمال الروس للقيام بشركات وفتح أعمال في الكويت والمغرب، ونقدم لهم النصائح والطريق للقيام بذلك ونحن منفتحون على ذلك"، بالإضافة للتواصل مع ممثلين المجالس التنفيذية الروسية في الدول العربية.
https://sputnikarabic.ae/20221003/رائدات-أعمال-من-روسيا-والإمارات-العربية-المتحدة-يؤسسن-جمعية-أعمال-عالمية-جديدة-1068581597.html
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اقتصاد, روسيا
إقبال متزايد للشركات الروسية في الأسواق الخليجية
12:08 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 22.12.2022) تابعنا عبر
استضافت العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء (21 نوفمبر/ كانون الأول)، فعاليات مؤتمر منتدى الطاقة الدولي الرابع عشر "الابتكارات. البنية التحتية. الأمن".
وضم المؤتمر عددا من الحوارات والمناقشات ومن ضمنها "حوارات الأعمال" الذي تم فيه مناقشة عدد من المواضيع ومنها الاستثمار في عدد من الدول مثل إيران وتركيا والإمارات.
في هذا السياق تحدث المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الروسي - الإماراتي أليكسي بوسيف لـ"سبوتنيك"، عن توجه الشركات الروسية للأسواق الخليجية قائلا: "ارتفع الطلب والرغبة لدى الشركات الروسية في فتح أعمال أو التعاون مع شركاء في الإمارات والسعودية تحديدا، هذا المفهوم لم يكن جديدا وإنما في آخر 3 - 4 سنوات قبل الجائحة".
وأصبح هناك عدد أكبر من الشركات يدخل إلى السوق الاماراتية والسعودية وليس فقط كسوق وإنما مثل مركز لصناعة منتجاتها هناك وتوزيعها في الأسواق المجاورة.
وضمن مشروعين في الامارات "ان كونتري فاليو" وفي السعودية ضمن "رؤية 2030"، ضمن هذين البرنامجين يتم اختيار الشركات الأجنبية من أجل أن تقوم ببناء مصانعها هناك.
وفي آخر فترة افتتح عدد من الشركات الروسية التي تتخصص في المنتجات الغذائية وإنتاج معدات الغاز والنفط ومواد البناء ومواد أخرى على سبيل المثال طابعة "3 دي برينتر" في الإمارات.
المملكة العربية السعودية تقوم بشكل مكثف وفعال بجذب الشركات والمستثمرين والشركة الأجنبية التي تقرر فتح مشروع لها يمكنها الحصول على قرض بشكل فوري وهذا لا يوجد في دول أخرى، ويتم إعطاء الأولوية على الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة.
واذا أردنا أن نعرض للسوق يمكننا بشكل خاص أن نتكلم عن المواد الغذائية وتحديدا المواد التي لا يستطيعون تصنيعها لظروف مناخية وبيئية، بالإضافة لشركات المعلوماتية و"آي تي"، كما ويوجد شركات روسية مثل "ياندكس" تدخل هذه الأسواق.
وحول مشاركة شركات روسية في مشروع مدينة "نيوم" السعودية، قال بوسيف، نقوم بعمل كبير من أجل مشاركة شركات روسية في هذا المشروع، بالإضافة لمشروع "نيوم" يوجد عدد من المشاريع التي تعتبر مثيرة في السعودية والتي يمكن للشركات الروسية المشاركة فيها.
وكنا بزيارة في السعودية مع وفد من 12 شركة روسية متخصصة في الألمنيوم، وتمت مناقشة عدد من المشاريع ومنها "نيوم و"مدن" وهي توجه لمناطق صناعية، بالإضافة لعدد من المشاريع الخاصة.
كما وتحدثت أليسا العلي، الأمين التنفيذي لمجلسي الأعمال الروسي المغربي، والروسي الكويتي، لـ"سبوتنيك"، عن المشاركة في هذا المؤتمر، قائلة: "مشاركتنا لتشجيع رجال الأعمال الروس للقيام بشركات وفتح أعمال في الكويت والمغرب، ونقدم لهم النصائح والطريق للقيام بذلك ونحن منفتحون على ذلك"، بالإضافة للتواصل مع ممثلين المجالس التنفيذية الروسية في الدول العربية.