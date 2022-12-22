عربي
https://sputnikarabic.ae/20221222/ارتفاع-احتياطيات-روسيا-الدولية-إلى-5817-مليار-دولار-1071492990.html
ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى 581.7 مليار دولار
ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى 581.7 مليار دولار
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت، في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول، بنسبة 0.9 في المئة وبلغت 581.7 مليار... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T14:29+0000
2022-12-22T14:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102605/90/1026059055_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_f03c144d693cd69831f0fc81c5777436.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكشف المركزي الروسي في بيان عن أن "حجم الاحتياطيات الدولية لروسيا بلغ حتى 16 ديسمبر الجاري، 581.7 مليار دولار أمريكي".وأضاف أن "الزيادة كانت بمقدار 5.2 مليار دولار، بنسبة 0.9%".وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية، السيولة في الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي الروسي؛ وتتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية.وفي عام 2021، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لروسيا، بنسبة 5.9%، وبلغت 630.6 مليار دولار.كما وصلت الاحتياطات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير/ شباط 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220720/رئيس-سابق-لجهاز-استخبارات-إسرائيلي-الولايات-المتحدة-ستعيد-كل-الاحتياطيات-المجمدة-إلى-روسيا-وبفائدة-1065352476.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102605/90/1026059055_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_85edfe06cdd906188486813fb1bafd48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى 581.7 مليار دولار

14:29 GMT 22.12.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبرTelegram
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت، في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول، بنسبة 0.9 في المئة وبلغت 581.7 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك. وكشف المركزي الروسي في بيان عن أن "حجم الاحتياطيات الدولية لروسيا بلغ حتى 16 ديسمبر الجاري، 581.7 مليار دولار أمريكي".
وأضاف أن "الزيادة كانت بمقدار 5.2 مليار دولار، بنسبة 0.9%".
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
رئيس سابق لجهاز استخبارات إسرائيلي: الولايات المتحدة ستعيد كل الاحتياطيات المجمدة إلى روسيا وبفائدة
20 يوليو, 17:51 GMT
وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية، السيولة في الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي الروسي؛ وتتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية.

وفي عام 2021، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لروسيا، بنسبة 5.9%، وبلغت 630.6 مليار دولار.

كما وصلت الاحتياطات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير/ شباط 2022.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала