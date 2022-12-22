https://sputnikarabic.ae/20221222/ارتفاع-احتياطيات-روسيا-الدولية-إلى-5817-مليار-دولار-1071492990.html
ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى 581.7 مليار دولار
ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى 581.7 مليار دولار
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت، في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول، بنسبة 0.9 في المئة وبلغت 581.7 مليار... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T14:29+0000
2022-12-22T14:29+0000
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وكشف المركزي الروسي في بيان عن أن "حجم الاحتياطيات الدولية لروسيا بلغ حتى 16 ديسمبر الجاري، 581.7 مليار دولار أمريكي".وأضاف أن "الزيادة كانت بمقدار 5.2 مليار دولار، بنسبة 0.9%".وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية، السيولة في الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي الروسي؛ وتتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية.وفي عام 2021، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لروسيا، بنسبة 5.9%، وبلغت 630.6 مليار دولار.كما وصلت الاحتياطات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير/ شباط 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220720/رئيس-سابق-لجهاز-استخبارات-إسرائيلي-الولايات-المتحدة-ستعيد-كل-الاحتياطيات-المجمدة-إلى-روسيا-وبفائدة-1065352476.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى 581.7 مليار دولار
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أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت، في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول، بنسبة 0.9 في المئة وبلغت 581.7 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك
. وكشف المركزي الروسي في بيان عن أن "حجم الاحتياطيات الدولية لروسيا بلغ حتى 16 ديسمبر الجاري، 581.7 مليار دولار أمريكي".
وأضاف أن "الزيادة كانت بمقدار 5.2 مليار دولار، بنسبة 0.9%".
وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية، السيولة في الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي الروسي
؛ وتتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية.
وفي عام 2021، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لروسيا
، بنسبة 5.9%، وبلغت 630.6 مليار دولار.
كما وصلت الاحتياطات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير/ شباط 2022.