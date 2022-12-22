https://sputnikarabic.ae/20221222/ارتفاع-سعر-صرف-الدولار-مقابل-الروبل-في-بورصة-موسكو-1071470071.html
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل في بورصة موسكو
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل في بورصة موسكو
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي في تداولات بورصة موسكو اليوم. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T04:38+0000
2022-12-22T04:38+0000
2022-12-22T04:38+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وحسب معطيات البورصة ارتفع سعر صرف الدولار ليوم غد بمقدار 14 كوبيك ليصل إلى 71.14 روبل.وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بواقع 28 كوبيك ليبلغ 75.88 روبل.
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سبوتنيك عربي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم, الروبل, تحسن اقتصاد
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم, الروبل, تحسن اقتصاد
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل في بورصة موسكو
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ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي في تداولات بورصة موسكو اليوم.
موسكو - سبوتنيك
. وحسب معطيات البورصة ارتفع سعر صرف الدولار ليوم غد بمقدار 14 كوبيك ليصل إلى 71.14 روبل.
وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بواقع 28 كوبيك ليبلغ 75.88 روبل.