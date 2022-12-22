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https://sputnikarabic.ae/20221222/الأمم-المتحدة-نريد-سلاما-يستند-إلى-القانون-الدولي-في-أوكرانيا-1071469241.html
الأمم المتحدة: نريد سلاما يستند إلى القانون الدولي في أوكرانيا
الأمم المتحدة: نريد سلاما يستند إلى القانون الدولي في أوكرانيا
أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، بأن الأمم المتحدة تريد سلاما يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. جلاء ذلك في معرض رده على سؤال ما إذا كان الأمين العام يعتبر حزمة المساعدات العسكرية الجديدة والتي تشمل نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت"، دفاعا مشروعا على سيادة البلاد أو خطوة نحو تصعيد النزاع.وقال دوجاريك: "نود أن نرى سلاما في أوكرانيا وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. رأينا تصعيدا لهذا النزاع، ورأينا معاناة المزيد من الناس".وأضاف: "نود أن نرى نهاية النزاع في إطار ميثاق الأمم المتحدة".يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت" وغيره من المعدات والذخيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221222/زيلينسكي-للكونغرس-الأمريكي-قواتنا-قادرة-على-تشغيل-الدبابات-والطائرات-الأمريكية-1071469079.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

الأمم المتحدة: نريد سلاما يستند إلى القانون الدولي في أوكرانيا

02:14 GMT 22.12.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، بأن الأمم المتحدة تريد سلاما يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. جلاء ذلك في معرض رده على سؤال ما إذا كان الأمين العام يعتبر حزمة المساعدات العسكرية الجديدة والتي تشمل نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت"، دفاعا مشروعا على سيادة البلاد أو خطوة نحو تصعيد النزاع.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: قواتنا قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية
02:01 GMT
وقال دوجاريك: "نود أن نرى سلاما في أوكرانيا وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. رأينا تصعيدا لهذا النزاع، ورأينا معاناة المزيد من الناس".
وأضاف: "نود أن نرى نهاية النزاع في إطار ميثاق الأمم المتحدة".
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت" وغيره من المعدات والذخيرة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:15 GMT
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