https://sputnikarabic.ae/20221222/الاستخبارات-الإيرانية-تعلن-القبض-على-4-خلايا-تجسس-تعمل-لصالح-الموساد-الإسرائيلي-1071476296.html
الاستخبارات الإيرانية تعلن القبض على 4 خلايا تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي
الاستخبارات الإيرانية تعلن القبض على 4 خلايا تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الخميس، "تفكيك 4 خلايا تجسس تعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، كانت تخطط لشن عمليات إرهابية في إيران". 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بيانا لوزارة الاستخبارات، أعلنت فيه "تفكيك 4 خلايا تجسسية تعمل لصالح الموساد الصهيوني واعتقال جميع أعضائها في البلاد"، مشيرة إلى أن الخلايا "كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية".وأعلن التلفزيون الإيراني، الأسبوع الماضي، عن تفكيك شبكة تجسس قال إنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.وحددت وزارة الاستخبارات الشبكة، التي قالت إنها كانت تخطط "لتخريب صناعة الدفاع الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق وتغطية أمنية".من جانبه، قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس الأربعاء، إن بلاده ستجعل الكيان الصهيوني أو أي مساعد له يندم إن فكر بتنفيد أي اعتداء يستهدف أمن إيران.وأفادت وكالة "مهر"، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت خلال جلسة للمجلس الأعلى لقادة الجيش، مشددا على أن "الكيان الصهيوني بدأ يهذي مع اشتداد الخلافات السياسية وظهور أزمة الشرعية الداخلية من جهة، والشعور بانعدام الأمن الإقليمي من جهة أخرى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الاستخبارات الإيرانية تعلن القبض على 4 خلايا تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الخميس، "تفكيك 4 خلايا تجسس تعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، كانت تخطط لشن عمليات إرهابية في إيران".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بيانا لوزارة الاستخبارات، أعلنت فيه "تفكيك 4 خلايا تجسسية تعمل لصالح الموساد الصهيوني واعتقال جميع أعضائها في البلاد"، مشيرة إلى أن الخلايا "كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية".
وأعلن التلفزيون الإيراني، الأسبوع الماضي، عن تفكيك شبكة تجسس
قال إنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.
وحددت وزارة الاستخبارات الشبكة، التي قالت إنها كانت تخطط "لتخريب صناعة الدفاع الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق وتغطية أمنية".
من جانبه، قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس الأربعاء، إن بلاده ستجعل الكيان الصهيوني أو أي مساعد له يندم
إن فكر بتنفيد أي اعتداء يستهدف أمن إيران.
وأفادت وكالة
"مهر"، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت خلال جلسة للمجلس الأعلى لقادة الجيش، مشددا على أن "الكيان الصهيوني بدأ يهذي مع اشتداد الخلافات السياسية وظهور أزمة الشرعية الداخلية من جهة، والشعور بانعدام الأمن الإقليمي من جهة أخرى".