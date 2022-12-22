https://sputnikarabic.ae/20221222/البرازيل-تحافظ-على-المركز-الأول-في-تصنيف-الفيفا-والمغرب-يصعد-للمرتبة-الحادية-عشرة-1071485871.html
البرازيل تحافظ على المركز الأول في تصنيف "الفيفا" والمغرب يصعد للمرتبة الحادية عشرة
البرازيل تحافظ على المركز الأول في تصنيف "الفيفا" والمغرب يصعد للمرتبة الحادية عشرة
أظهر تصنيف "فيفا" العالمي لمنتخبات كرة القدم، اليوم الخميس، احتفاظ البرازيل بالمركز الأول عالميا، على الرغم من فوز الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم التي اختتمت... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T12:12+0000
2022-12-22T12:12+0000
2022-12-22T12:12+0000
مجتمع
رياضة
منتخب البرازيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1071034107_0:0:1781:1001_1920x0_80_0_0_680a68f249052c89165e6181f7c82bdd.jpg
موسكو - سبوتنيك. وحلت الأرجنتين ثانيا. ويعتبر المنتخب المغربي أكبر الصاعدين في التصنيف العالمي الجديد، حيث ارتفع 11 مرتبة ليحتل المرتبة الـ 11 بعدما كان في المرتبة 22 في التصنيف السابق.وجاءت في المراكز الأولى منتخبات، بحسب التصنيف، البرازيل في المرتبة الأولى، الأرجنتين في المرتبة الثانية ، ثم فرنسا في المرتبة الثالثة، تلتها بلجيكا رابعاً فإنكلترا في المرتبة الخامسة.أما على مستوى المنتخبات العربية فقد كان المغرب الأفضل تصنيفا عربيا وأفريقيا، باحتلاله المرتبة الـ11 عالمياً، تلتها تونس في المرتبة 30، مصر 39، الجزائر 40، السعودية 49.
https://sputnikarabic.ae/20221222/الحكومة-الفلسطينية-تدعو-الفيفا-لإدانة-جريمة-اغتيال-اللاعب-أحمد-دراغمة-على-يد-الجيش-الإسرائيلي-1071475268.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1071034107_0:0:1581:1186_1920x0_80_0_0_50de81b0de0487de9d041072ef3b30d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب البرازيل
البرازيل تحافظ على المركز الأول في تصنيف "الفيفا" والمغرب يصعد للمرتبة الحادية عشرة
تابعنا عبر
أظهر تصنيف "فيفا" العالمي لمنتخبات كرة القدم، اليوم الخميس، احتفاظ البرازيل بالمركز الأول عالميا، على الرغم من فوز الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم التي اختتمت قبل أيام في قطر.
موسكو - سبوتنيك
. وحلت الأرجنتين ثانيا. ويعتبر المنتخب المغربي أكبر الصاعدين في التصنيف العالمي الجديد، حيث ارتفع 11 مرتبة ليحتل المرتبة الـ 11 بعدما كان في المرتبة 22 في التصنيف السابق.
وجاءت في المراكز الأولى منتخبات، بحسب التصنيف، البرازيل في المرتبة الأولى، الأرجنتين في المرتبة الثانية ، ثم فرنسا في المرتبة الثالثة، تلتها بلجيكا رابعاً فإنكلترا في المرتبة الخامسة.
أما على مستوى المنتخبات العربية فقد كان المغرب الأفضل تصنيفا عربيا وأفريقيا، باحتلاله المرتبة الـ11 عالمياً، تلتها تونس في المرتبة 30، مصر 39، الجزائر 40، السعودية 49.