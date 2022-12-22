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https://sputnikarabic.ae/20221222/البرازيل-تحافظ-على-المركز-الأول-في-تصنيف-الفيفا-والمغرب-يصعد-للمرتبة-الحادية-عشرة-1071485871.html
البرازيل تحافظ على المركز الأول في تصنيف "الفيفا" والمغرب يصعد للمرتبة الحادية عشرة
البرازيل تحافظ على المركز الأول في تصنيف "الفيفا" والمغرب يصعد للمرتبة الحادية عشرة
أظهر تصنيف "فيفا" العالمي لمنتخبات كرة القدم، اليوم الخميس، احتفاظ البرازيل بالمركز الأول عالميا، على الرغم من فوز الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم التي اختتمت... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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مجتمع
رياضة
منتخب البرازيل
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موسكو - سبوتنيك. وحلت الأرجنتين ثانيا. ويعتبر المنتخب المغربي أكبر الصاعدين في التصنيف العالمي الجديد، حيث ارتفع 11 مرتبة ليحتل المرتبة الـ 11 بعدما كان في المرتبة 22 في التصنيف السابق.وجاءت في المراكز الأولى منتخبات، بحسب التصنيف، البرازيل في المرتبة الأولى، الأرجنتين في المرتبة الثانية ، ثم فرنسا في المرتبة الثالثة، تلتها بلجيكا رابعاً فإنكلترا في المرتبة الخامسة.أما على مستوى المنتخبات العربية فقد كان المغرب الأفضل تصنيفا عربيا وأفريقيا، باحتلاله المرتبة الـ11 عالمياً، تلتها تونس في المرتبة 30، مصر 39، الجزائر 40، السعودية 49.
https://sputnikarabic.ae/20221222/الحكومة-الفلسطينية-تدعو-الفيفا-لإدانة-جريمة-اغتيال-اللاعب-أحمد-دراغمة-على-يد-الجيش-الإسرائيلي-1071475268.html
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رياضة, منتخب البرازيل
رياضة, منتخب البرازيل

البرازيل تحافظ على المركز الأول في تصنيف "الفيفا" والمغرب يصعد للمرتبة الحادية عشرة

12:12 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZنيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أظهر تصنيف "فيفا" العالمي لمنتخبات كرة القدم، اليوم الخميس، احتفاظ البرازيل بالمركز الأول عالميا، على الرغم من فوز الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم التي اختتمت قبل أيام في قطر.
موسكو - سبوتنيك. وحلت الأرجنتين ثانيا. ويعتبر المنتخب المغربي أكبر الصاعدين في التصنيف العالمي الجديد، حيث ارتفع 11 مرتبة ليحتل المرتبة الـ 11 بعدما كان في المرتبة 22 في التصنيف السابق.
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وجاءت في المراكز الأولى منتخبات، بحسب التصنيف، البرازيل في المرتبة الأولى، الأرجنتين في المرتبة الثانية ، ثم فرنسا في المرتبة الثالثة، تلتها بلجيكا رابعاً فإنكلترا في المرتبة الخامسة.
أما على مستوى المنتخبات العربية فقد كان المغرب الأفضل تصنيفا عربيا وأفريقيا، باحتلاله المرتبة الـ11 عالمياً، تلتها تونس في المرتبة 30، مصر 39، الجزائر 40، السعودية 49.
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