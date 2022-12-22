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https://sputnikarabic.ae/20221222/التبادل-التجاري-بين-تركيا-والسعودية-يتجاوز-4-مليارات-دولار-في-2022-1071490386.html
التبادل التجاري بين تركيا والسعودية يتجاوز 4 مليارات دولار في 2022
التبادل التجاري بين تركيا والسعودية يتجاوز 4 مليارات دولار في 2022
تجاوز حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية خلال الـ 10 أشهر الأولى لعام 2022 قيمة الـ 4 مليارات دولار. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T13:25+0000
2022-12-22T13:25+0000
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ذكر ذلك وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، خلال منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، الذي تستضيفه إسطنبول على مدى يومين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وقال نباتي إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لـ 4.3 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام الحالي، مضيفا: "ندعو المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في تركيا على غرار المستثمرين الدوليين".وأشار الوزير التركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل ارتفاعا ملحوظا في 2022 مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في 2021.ويشارك وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في المؤتمر إضافة إلى مسؤولين سعوديين وأتراك ورجال أعمال من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20220824/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-والسعودية-737-في-يونيو-1066808281.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, السعودية
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, السعودية

التبادل التجاري بين تركيا والسعودية يتجاوز 4 مليارات دولار في 2022

13:25 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / SEZAYI ERKENمدينة إسطنبول
مدينة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / SEZAYI ERKEN
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تجاوز حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية خلال الـ 10 أشهر الأولى لعام 2022 قيمة الـ 4 مليارات دولار.
ذكر ذلك وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، خلال منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، الذي تستضيفه إسطنبول على مدى يومين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
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وقال نباتي إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لـ 4.3 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام الحالي، مضيفا: "ندعو المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في تركيا على غرار المستثمرين الدوليين".
وأشار الوزير التركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل ارتفاعا ملحوظا في 2022 مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في 2021.
ويشارك وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في المؤتمر إضافة إلى مسؤولين سعوديين وأتراك ورجال أعمال من الجانبين.
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