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التجارة الروسية الصينية تحافظ على اتجاه تصاعدي قوي
التجارة الروسية الصينية تحافظ على اتجاه تصاعدي قوي
قال السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، إن الاتجاه التصاعدي القوي لا يزال مستمرا في التجارة الروسية الصينية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشانغ في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بفضل الجهود المشتركة للجانبين، حافظت التجارة الثنائية على اتجاه تصاعدي قوي، وهذا هو السبب في أنها وصلت إلى مستوى قياسي آخر".وقال السفير إنه في عام 2022، وصل التعاون التجاري بين روسيا والصين إلى مستوى جديد.وبلغ حجم التجارة الروسية الصينية 100 مليار دولار في عام 2018. وفي 4 فبراير، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن شي حدد هدفا جديدا يتمثل في دوران التجارة بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2024 في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يزيد من الهدف السابق البالغ 200 مليار دولار الذي وافق عليه الزعيمان.
https://sputnikarabic.ae/20221221/روسيا-والصين-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-1071449712.html
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الصين, روسيا, العالم, اقتصادي
الصين, روسيا, العالم, اقتصادي

التجارة الروسية الصينية تحافظ على اتجاه تصاعدي قوي

01:35 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 01:36 GMT 22.12.2022)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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قال السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، إن الاتجاه التصاعدي القوي لا يزال مستمرا في التجارة الروسية الصينية.
موسكو - سبوتنيك. وقال تشانغ في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بفضل الجهود المشتركة للجانبين، حافظت التجارة الثنائية على اتجاه تصاعدي قوي، وهذا هو السبب في أنها وصلت إلى مستوى قياسي آخر".
سفن حربية روسية صغيرة متعددة المهام Buyan-M - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة
أمس, 12:45 GMT
وقال السفير إنه في عام 2022، وصل التعاون التجاري بين روسيا والصين إلى مستوى جديد.
وبلغ حجم التجارة الروسية الصينية 100 مليار دولار في عام 2018. وفي 4 فبراير، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن شي حدد هدفا جديدا يتمثل في دوران التجارة بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2024 في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يزيد من الهدف السابق البالغ 200 مليار دولار الذي وافق عليه الزعيمان.
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