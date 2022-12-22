https://sputnikarabic.ae/20221222/التجارة-الروسية-الصينية-تحافظ-على-اتجاه-تصاعدي-قوي-1071468951.html
التجارة الروسية الصينية تحافظ على اتجاه تصاعدي قوي
التجارة الروسية الصينية تحافظ على اتجاه تصاعدي قوي
قال السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، إن الاتجاه التصاعدي القوي لا يزال مستمرا في التجارة الروسية الصينية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشانغ في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بفضل الجهود المشتركة للجانبين، حافظت التجارة الثنائية على اتجاه تصاعدي قوي، وهذا هو السبب في أنها وصلت إلى مستوى قياسي آخر".وقال السفير إنه في عام 2022، وصل التعاون التجاري بين روسيا والصين إلى مستوى جديد.وبلغ حجم التجارة الروسية الصينية 100 مليار دولار في عام 2018. وفي 4 فبراير، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن شي حدد هدفا جديدا يتمثل في دوران التجارة بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2024 في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يزيد من الهدف السابق البالغ 200 مليار دولار الذي وافق عليه الزعيمان.
https://sputnikarabic.ae/20221221/روسيا-والصين-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-1071449712.html
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الصين, روسيا, العالم, اقتصادي
الصين, روسيا, العالم, اقتصادي
التجارة الروسية الصينية تحافظ على اتجاه تصاعدي قوي
01:35 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 01:36 GMT 22.12.2022) تابعنا عبر
قال السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، إن الاتجاه التصاعدي القوي لا يزال مستمرا في التجارة الروسية الصينية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تشانغ في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بفضل الجهود المشتركة للجانبين، حافظت التجارة الثنائية على اتجاه تصاعدي قوي، وهذا هو السبب في أنها وصلت إلى مستوى قياسي آخر".
وقال السفير إنه في عام 2022، وصل التعاون التجاري بين روسيا والصين إلى مستوى جديد.
وبلغ حجم التجارة الروسية الصينية
100 مليار دولار في عام 2018. وفي 4 فبراير، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن شي حدد هدفا جديدا يتمثل في دوران التجارة بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2024 في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يزيد من الهدف السابق البالغ 200 مليار دولار الذي وافق عليه الزعيمان.