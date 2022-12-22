https://sputnikarabic.ae/20221222/الجامعة-العربية-تبدي-استعدادها-للقيام-بدورها-على-صعيد-الحوار-بين-اللبنانيين-لحل-الانسداد-السياسي-1071476690.html

الجامعة العربية تبدي استعدادها للقيام بدورها على صعيد الحوار بين اللبنانيين لحل الانسداد السياسي

الجامعة العربية تبدي استعدادها للقيام بدورها على صعيد الحوار بين اللبنانيين لحل الانسداد السياسي

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، على "مواصلة القيام بدورها في مساعدة لبنان ودعمه ومواكبته من أجل تجاوز التحديات الراهنة". 22.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأبدى أبو الغيط، في كلمة بمنتدي الاقتصاد العربي في الدورة الـ28 في بيروت، "استعداد الجامعة العربية للقيام بدورها على صعيد الحوار بين اللبنانيين لحل الانسداد السياسي بالبلاد"، وذلك حسب موقع "لبنان 24" الإخباري.وأضاف: "أرتقب مع الجميع الثروة القادمة الى لبنان من الغاز والنفط ولكنني أقول عليكم مع الثورة القادمة وضع التشريعات التي تصون هذا البلد من الكثير مما شهدته مجتمعات أخرى من دون تشريعات تحدد الأولويات وبالتالي نهبت الثروة".ويعاني لبنان من أزمات كثيرة، سياسية واقتصادية، أبرزها مؤخرا شغور منصب الرئاسة، حيث فشل البرلمان لعشر مرات متوالية في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس السابق العماد ميشال عون، وهو ما يلقي بظلاله على ملفات كثيرة، تتعلق بالاقتصاد وغيره.وانتهت ولاية ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ انتُخب رئيسا في 2016 بعد شغور رئاسي، استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح، وهو الأمر المتوقع حدوثه هذه المرة مع عدم توافق الكتل السياسية حول اسم مرشح للمنصب.ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.

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