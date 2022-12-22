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https://sputnikarabic.ae/20221222/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إحباط-80-من-تموضع-إيران-في-سوريا-1071481357.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط 80% من "تموضع إيران في سوريا"
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط 80% من "تموضع إيران في سوريا"
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن أنه "أحبط 80% من التموضع الإيراني في سوريا". 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:02+0000
2022-12-22T11:02+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة العين الإخبارية الإماراتية، إن "التموضع العسكري الإيراني في سوريا لم يصل إلى المرحلة التي حرصوا وعملوا وأملوا لتحقيقها بحلول نهاية عام 2022".وأضاف أدرعي: "قمنا بإحباط حوالي 80 بالمئة من المحاولات الإيرانية للتموضع في سوريا ونقل الوسائل القتالية المتقدمة إلى لبنان، ونجحنا في عرقلة رؤية قاسم سليماني (قائد فيلق القدس الذي قتل بداية 2020)، وفي إحباط العديد من التهديدات على دولة إسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي قال الأسبوع الماضي، إنه "نجح في التشويش على مشروع إيران بوضع مئات الصواريخ أرض-جو في سوريا ولبنان".وأشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إلى "نشاط الجيش الاسرائيلي على الساحة الشمالية مع لبنان وسوريا ومنع تموضع حزب الله ووصول الصواريخ والأسلحة الإيرانية إلى تلك الجبهات"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأكد كوخافي، "مسؤولية إسرائيل عن مهاجمة قافلة أسلحة عند الحدود السورية العراقية قبل عدة أسابيع، وتعطيل مشروع إيران بوضع مئات الصواريخ أرض-جو في سوريا ولبنان".وقال: "لدى الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية كاملة لضرب الشاحنة رقم 8 من أصل 25 شاحنة، لأنه كان يعلم أن هذه الشاحنة كانت تحتوي على أسلحة إيرانية".وكشف تقرير أمريكي، الشهر الماضي، أن إسرائيل نفذت غارات جوية شرقي سوريا استهدفت قافلة سيارات يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إيرانية بعد أن عبرت الحدود من العراق.الهجوم الذي وقع بالقرب من البوكمال - وهي بلدة حدودية- دمر العديد من المركبات، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مضيفة أن الهجوم وقع بعد عبور القافلة الحدود من العراق.وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بالهجوم، بينهم عدة إيرانيين لا يزال عددهم غير واضح، فيما قال مسؤولون في العراق للصحيفة، إن القافلة كانت تنقل الوقود من إيران إلى لبنان، لكن بحسب الأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة الأمريكية، فإن بعض المركبات في القافلة كانت تحمل ذخائر وصواريخ بالإضافة إلى الوقود.
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط 80% من "تموضع إيران في سوريا"

11:02 GMT 22.12.2022
© Photo / avichay adraeeأفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Photo / avichay adraee
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كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن أنه "أحبط 80% من التموضع الإيراني في سوريا".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة العين الإخبارية الإماراتية، إن "التموضع العسكري الإيراني في سوريا لم يصل إلى المرحلة التي حرصوا وعملوا وأملوا لتحقيقها بحلول نهاية عام 2022".
وأضاف أدرعي: "قمنا بإحباط حوالي 80 بالمئة من المحاولات الإيرانية للتموضع في سوريا ونقل الوسائل القتالية المتقدمة إلى لبنان، ونجحنا في عرقلة رؤية قاسم سليماني (قائد فيلق القدس الذي قتل بداية 2020)، وفي إحباط العديد من التهديدات على دولة إسرائيل".
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وكان الجيش الإسرائيلي قال الأسبوع الماضي، إنه "نجح في التشويش على مشروع إيران بوضع مئات الصواريخ أرض-جو في سوريا ولبنان".
وأشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إلى "نشاط الجيش الاسرائيلي على الساحة الشمالية مع لبنان وسوريا ومنع تموضع حزب الله ووصول الصواريخ والأسلحة الإيرانية إلى تلك الجبهات"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأكد كوخافي، "مسؤولية إسرائيل عن مهاجمة قافلة أسلحة عند الحدود السورية العراقية قبل عدة أسابيع، وتعطيل مشروع إيران بوضع مئات الصواريخ أرض-جو في سوريا ولبنان".
وقال: "لدى الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية كاملة لضرب الشاحنة رقم 8 من أصل 25 شاحنة، لأنه كان يعلم أن هذه الشاحنة كانت تحتوي على أسلحة إيرانية".
وكشف تقرير أمريكي، الشهر الماضي، أن إسرائيل نفذت غارات جوية شرقي سوريا استهدفت قافلة سيارات يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إيرانية بعد أن عبرت الحدود من العراق.
الهجوم الذي وقع بالقرب من البوكمال - وهي بلدة حدودية- دمر العديد من المركبات، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مضيفة أن الهجوم وقع بعد عبور القافلة الحدود من العراق.
وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بالهجوم، بينهم عدة إيرانيين لا يزال عددهم غير واضح، فيما قال مسؤولون في العراق للصحيفة، إن القافلة كانت تنقل الوقود من إيران إلى لبنان، لكن بحسب الأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة الأمريكية، فإن بعض المركبات في القافلة كانت تحمل ذخائر وصواريخ بالإضافة إلى الوقود.
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