عربي
بوتين: مخزون كييف العسكري ينفد ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221222/الحرس-الثوري-الإيراني-اتخذنا-التدابير-الأمنية-اللازمة-طوال-إقامة-كأس-العالم-قطر-2022-1071497032.html
الحرس الثوري الإيراني: اتخذنا التدابير الأمنية اللازمة طوال إقامة كأس العالم "قطر 2022"
الحرس الثوري الإيراني: اتخذنا التدابير الأمنية اللازمة طوال إقامة كأس العالم "قطر 2022"
قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنغسيري، اليوم الخميس، إن بلاده اتخذت التدابير الأمنية اللازمة طوال إقامة كأس العالم "قطر... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T16:25+0000
2022-12-22T16:25+0000
بطولة كأس العالم 2022
إيران
قطر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070140352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bef6295c43f0195c6da1927b86f5c59.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات الأدميرال رضا تنغسيري جاءت لدى تفقده للقطعات البحرية لقوات الحرس الثوري شمال الخليج.وذكر الأدميرال تنغسيري أن القوة البحرية للحرس الثوري اتخذت كافة التدابير اللازمة لإيجاد الأمن والاستقرار حول سواحل قطر طوال إقامة كأس العالم في قطر.وأفاد المسؤول العسكري الإيراني بأن بارجة القيادة "رودكي" قامت بأكثر من 2500 دورية بحرية في منطقة شمال الخليج، فضلا عن أكثر من 1300 دورية جوية قامت بها المروحيات والطائرات المسيرة الإيرانية في المنطقة نفسها.وأشار الأدميرال تنغسيري إلى أنه بفضل جهود مقاتلي إيران، فإن منطقة شمال الخليج تتمتع بالأمن المطلوب، لافتا إلى أن الهدف من تلك الزيارات الميدانية للقطعات البحرية يعود إلى تقييم جهوزية القوات البحرية نفسها.وأضاف تنغسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، أن أفراد هذه القوات البحرية يتمتعون بمعنويات عالية واستعداد قتالي بالمستوى المطلوب.واستضافت قطر البطولة الكروية الأشهر حول العالم، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط، وفاز بها المنتخب الأرجنتيني.
https://sputnikarabic.ae/20221128/إيران-وقطر-تؤكدان-على-ضرورة-تعزيز-العلاقات-الثنائية-في-مختلف-المجالات-1070636621.html
إيران
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070140352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0febe66741114a563e1aaa0a8db50141.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, قطر, العالم العربي
إيران, قطر, العالم العربي

الحرس الثوري الإيراني: اتخذنا التدابير الأمنية اللازمة طوال إقامة كأس العالم "قطر 2022"

16:25 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevرجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
رجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
تابعنا عبرTelegram
قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنغسيري، اليوم الخميس، إن بلاده اتخذت التدابير الأمنية اللازمة طوال إقامة كأس العالم "قطر 2022".
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات الأدميرال رضا تنغسيري جاءت لدى تفقده للقطعات البحرية لقوات الحرس الثوري شمال الخليج.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يصافح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة الإيرانية طهران، 12 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
إيران وقطر تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
28 نوفمبر, 16:07 GMT
وذكر الأدميرال تنغسيري أن القوة البحرية للحرس الثوري اتخذت كافة التدابير اللازمة لإيجاد الأمن والاستقرار حول سواحل قطر طوال إقامة كأس العالم في قطر.
وأفاد المسؤول العسكري الإيراني بأن بارجة القيادة "رودكي" قامت بأكثر من 2500 دورية بحرية في منطقة شمال الخليج، فضلا عن أكثر من 1300 دورية جوية قامت بها المروحيات والطائرات المسيرة الإيرانية في المنطقة نفسها.
وأشار الأدميرال تنغسيري إلى أنه بفضل جهود مقاتلي إيران، فإن منطقة شمال الخليج تتمتع بالأمن المطلوب، لافتا إلى أن الهدف من تلك الزيارات الميدانية للقطعات البحرية يعود إلى تقييم جهوزية القوات البحرية نفسها.
وأضاف تنغسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، أن أفراد هذه القوات البحرية يتمتعون بمعنويات عالية واستعداد قتالي بالمستوى المطلوب.
واستضافت قطر البطولة الكروية الأشهر حول العالم، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط، وفاز بها المنتخب الأرجنتيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала