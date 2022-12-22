https://sputnikarabic.ae/20221222/الحرس-الثوري-الإيراني-اتخذنا-التدابير-الأمنية-اللازمة-طوال-إقامة-كأس-العالم-قطر-2022-1071497032.html
الحرس الثوري الإيراني: اتخذنا التدابير الأمنية اللازمة طوال إقامة كأس العالم "قطر 2022"
الحرس الثوري الإيراني: اتخذنا التدابير الأمنية اللازمة طوال إقامة كأس العالم "قطر 2022"
قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنغسيري، اليوم الخميس، إن بلاده اتخذت التدابير الأمنية اللازمة طوال إقامة كأس العالم "قطر... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T16:25+0000
2022-12-22T16:25+0000
2022-12-22T16:25+0000
بطولة كأس العالم 2022
إيران
قطر
العالم العربي
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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات الأدميرال رضا تنغسيري جاءت لدى تفقده للقطعات البحرية لقوات الحرس الثوري شمال الخليج.وذكر الأدميرال تنغسيري أن القوة البحرية للحرس الثوري اتخذت كافة التدابير اللازمة لإيجاد الأمن والاستقرار حول سواحل قطر طوال إقامة كأس العالم في قطر.وأفاد المسؤول العسكري الإيراني بأن بارجة القيادة "رودكي" قامت بأكثر من 2500 دورية بحرية في منطقة شمال الخليج، فضلا عن أكثر من 1300 دورية جوية قامت بها المروحيات والطائرات المسيرة الإيرانية في المنطقة نفسها.وأشار الأدميرال تنغسيري إلى أنه بفضل جهود مقاتلي إيران، فإن منطقة شمال الخليج تتمتع بالأمن المطلوب، لافتا إلى أن الهدف من تلك الزيارات الميدانية للقطعات البحرية يعود إلى تقييم جهوزية القوات البحرية نفسها.وأضاف تنغسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، أن أفراد هذه القوات البحرية يتمتعون بمعنويات عالية واستعداد قتالي بالمستوى المطلوب.واستضافت قطر البطولة الكروية الأشهر حول العالم، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط، وفاز بها المنتخب الأرجنتيني.
https://sputnikarabic.ae/20221128/إيران-وقطر-تؤكدان-على-ضرورة-تعزيز-العلاقات-الثنائية-في-مختلف-المجالات-1070636621.html
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إيران, قطر, العالم العربي
إيران, قطر, العالم العربي
الحرس الثوري الإيراني: اتخذنا التدابير الأمنية اللازمة طوال إقامة كأس العالم "قطر 2022"
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قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنغسيري، اليوم الخميس، إن بلاده اتخذت التدابير الأمنية اللازمة طوال إقامة كأس العالم "قطر 2022".
وأفادت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات الأدميرال رضا تنغسيري جاءت لدى تفقده للقطعات البحرية لقوات الحرس الثوري شمال الخليج.
وذكر الأدميرال تنغسيري أن القوة البحرية للحرس الثوري اتخذت كافة التدابير اللازمة لإيجاد الأمن والاستقرار حول سواحل قطر طوال إقامة كأس العالم في قطر
.
وأفاد المسؤول العسكري الإيراني بأن بارجة القيادة "رودكي" قامت بأكثر من 2500 دورية بحرية في منطقة شمال الخليج، فضلا عن أكثر من 1300 دورية جوية قامت بها المروحيات والطائرات المسيرة الإيرانية في المنطقة نفسها.
وأشار الأدميرال تنغسيري إلى أنه بفضل جهود مقاتلي إيران، فإن منطقة شمال الخليج تتمتع بالأمن المطلوب، لافتا إلى أن الهدف من تلك الزيارات الميدانية للقطعات البحرية يعود إلى تقييم جهوزية القوات البحرية نفسها.
وأضاف تنغسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني،
أن أفراد هذه القوات البحرية يتمتعون بمعنويات عالية واستعداد قتالي بالمستوى المطلوب.
واستضافت قطر البطولة الكروية الأشهر حول العالم، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط، وفاز بها المنتخب الأرجنتيني.