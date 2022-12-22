https://sputnikarabic.ae/20221222/الخارجية-الإيرانية-أمريكا-تذرف-دموع-التماسيح-تفرض-العقوبات-وتدعي-دعم-الشعب-الإيراني-1071479706.html
الخارجية الإيرانية: أمريكا تذرف دموع التماسيح.. تفرض العقوبات وتدعي دعم الشعب الإيراني
الخارجية الإيرانية: أمريكا تذرف دموع التماسيح.. تفرض العقوبات وتدعي دعم الشعب الإيراني
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن أمريكا "تذرف دموع التماسيح" على الإيرانيين بينما هي من تفرض عليهم العقوبات. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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وكتب كنعاني في تغريدة له على "تويتر": "أمريكا التي تدعم الشغب والإرهاب وتفرض أقصى العقوبات والضغوط على الشعب الإيراني، تذرف دموع التماسيح عليه "ليلة يلدا" (هي أطول ليلة بالسنة الفارسية)".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "على حلفاء وحماة الإرهابيين المعروفين أن يغلقوا أفواههم ويفكروا في "ليلة يلدا" لحل الأزمات المتراكمة لشعبهم وبلدهم والكيان الصهيوني"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أدلى بتصريحات بشأن الاحتفالات الإيرانية بـ"ليلة يلدا"، وقال فيها إنه "يجب أن تكون لیلة يلدا لاحتفال الشعب الإيراني. ولكن بدلا من ذلك، نأسف الليلة مع العديد من العائلات المفقودة من أحبائهم الذين اعتقلوا أو قُتلوا خلال حملة القمع الوحشية التي يشنها النظام الإيراني على المتظاهرين السلميين".وأكد أنه "في ليلة يلدا، ننعى الضحايا مع شعب إيران وسنواصل التزامنا تجاه شعب هذا البلد للتعامل مع انتهاك السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان".واحتفل الإيرانيون مساء أمس بليلة يلدا التي صادفت 21 ديسمبر/ كانون الأول كونها أطول ليلة في العام.
https://sputnikarabic.ae/20221221/السعودية-وإيران-هل-اقتربت-المصالحة-بين-الخصمين؟-1071450835.html
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الخارجية الإيرانية: أمريكا تذرف دموع التماسيح.. تفرض العقوبات وتدعي دعم الشعب الإيراني
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن أمريكا "تذرف دموع التماسيح" على الإيرانيين بينما هي من تفرض عليهم العقوبات.
وكتب كنعاني في تغريدة له على "تويتر": "أمريكا التي تدعم الشغب والإرهاب وتفرض أقصى العقوبات والضغوط على الشعب الإيراني، تذرف دموع التماسيح عليه "ليلة يلدا" (هي أطول ليلة بالسنة الفارسية)".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "على حلفاء وحماة الإرهابيين المعروفين أن يغلقوا أفواههم ويفكروا في "ليلة يلدا" لحل الأزمات المتراكمة لشعبهم وبلدهم والكيان الصهيوني"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أدلى بتصريحات بشأن الاحتفالات الإيرانية بـ"ليلة يلدا"، وقال فيها إنه "يجب أن تكون لیلة يلدا لاحتفال الشعب الإيراني. ولكن بدلا من ذلك، نأسف الليلة مع العديد من العائلات المفقودة من أحبائهم الذين اعتقلوا أو قُتلوا خلال حملة القمع الوحشية التي يشنها النظام الإيراني على المتظاهرين السلميين".
وأكد أنه "في ليلة يلدا، ننعى الضحايا مع شعب إيران وسنواصل التزامنا تجاه شعب هذا البلد للتعامل مع انتهاك السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان".
واحتفل الإيرانيون مساء أمس بليلة يلدا التي صادفت 21 ديسمبر/ كانون الأول كونها أطول ليلة في العام.