https://sputnikarabic.ae/20221222/الخارجية-الروسية-تحذر-اليونان-من-تحمل-مسؤوليتها-في-حال-تم-نقل-أنظمة-إس-300-لأوكرانيا-1071486986.html
الخارجية الروسية تحذر اليونان من تحمل مسؤوليتها في حال تم نقل أنظمة "إس-300" لأوكرانيا
الخارجية الروسية تحذر اليونان من تحمل مسؤوليتها في حال تم نقل أنظمة "إس-300" لأوكرانيا
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تحذر أثينا من العواقب والمسؤولية عن خرق العقد، إذا قررت اليونان نقل... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T12:33+0000
2022-12-22T12:33+0000
2022-12-22T12:33+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، خلال إيجاز صحفي، رداً على سؤال بهذا الشأن: هذا وتبحث في الآونة الأخيرة ، في اليونان، مسألة استبدال نظام الدفاع الجوي "إس-300" بنظام "باتريوت" الأمريكي مع الشحن اللاحق لـ"إس-300" إلى أوكرانيا.وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت زاخاروفا، إن القيادة اليونانية قد أعلنت مؤخرًا بشكل متزايد عن استعدادها لنقل أنظمة صواريخ "إس-300" المتمركزة في جزيرة كريت إلى أوكرانيا شريطة الحصول على أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي الأمريكية، واصفة مثل هذه الخطط للحكومة اليونانية بعمل "استفزازي وعدائي" حيال روسيا.ووفقًا لها، فإن الحديث يدور عن انتهاك صارخ لأحكام الاتفاقيتين الحكوميتين المبرمتين بين روسيا واليونان؛ حول التعاون العسكري التقني بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1995، وبشأن توريد المنتجات العسكرية بتاريخ 3 ديسمبر 2013، واللتين تحظران على اليونان نقل المعدات والتقنيات العسكرية التي حصلت عليها من روسيا إلى جهة أخرى دون موافقتها.اقرأ أيضا: "الحرب حتمية"... مولدوفا تتسلح للتستر على أزمة أخرىاقرأ أيضا: شويغو يتفقد نقاط الانتشار على الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20221222/زاخاروفا-تصريحات-كيربي-حول-تنفيذ-كييف-عمليات-عسكرية-في-القرم-تؤكد-تورط-واشنطن-1071483086.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية تحذر اليونان من تحمل مسؤوليتها في حال تم نقل أنظمة "إس-300" لأوكرانيا
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تحذر أثينا من العواقب والمسؤولية عن خرق العقد، إذا قررت اليونان نقل أنظمة صواريخ "إس -300" الروسية التصنيع إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، خلال إيجاز صحفي، رداً على سؤال بهذا الشأن:
"سيتم تتبع جميع المعدات العسكرية المرسلة إلى كييف في الوقت المناسب... واعتبارها هدفًا مشروعًا للتدمير. وقبل فوات الأوان يمكن التخلي عن الخطط الخطيرة؛ مرة أخرى نحذر القيادة اليونانية من تحمل المسؤولية"، مشددة على أن انتهاك عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية بين روسيا واليونان، والتي تحظر إعادة تصدير المنتجات العسكرية الروسية إلى دول ثالثة دون موافقة روسيا، ستكون له عواقب؛ ومنوهة بأن إرسال أنظمة "إس-300" قد يؤدي لخفض القدرة الدفاعية لليونان في مجال الدفاع الجوي.
ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
هذا وتبحث في الآونة الأخيرة ، في اليونان، مسألة استبدال نظام الدفاع الجوي "إس-300" بنظام "باتريوت" الأمريكي مع الشحن اللاحق لـ"إس-300" إلى أوكرانيا.
وفي هذا الصدد، قال الممثل الرسمي للحكومة اليونانية، يانيس إيكونومو، يوم أمس الأربعاء، إن مجلس الوزراء اليوناني لا يناقش استبدال أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات بأنظمة أخرى لإرسالها إلى أوكرانيا.
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت زاخاروفا، إن القيادة اليونانية قد أعلنت مؤخرًا بشكل متزايد عن استعدادها لنقل أنظمة صواريخ "إس-300" المتمركزة في جزيرة كريت إلى أوكرانيا شريطة الحصول على أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي الأمريكية، واصفة مثل هذه الخطط للحكومة اليونانية بعمل "استفزازي وعدائي" حيال روسيا.
ووفقًا لها، فإن الحديث يدور عن انتهاك صارخ لأحكام الاتفاقيتين الحكوميتين المبرمتين بين روسيا واليونان؛ حول التعاون العسكري التقني بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1995، وبشأن توريد المنتجات العسكرية بتاريخ 3 ديسمبر 2013، واللتين تحظران على اليونان نقل المعدات والتقنيات العسكرية التي حصلت عليها من روسيا إلى جهة أخرى دون موافقتها.