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https://sputnikarabic.ae/20221222/الخارجية-الروسية-موسكو-تأسف-لرفض-يريفان-المشاركة-في-لقاء-حول-معاهدة-سلام-مع-باكو-1071485991.html
الخارجية الروسية: موسكو تأسف لرفض يريفان المشاركة في لقاء حول معاهدة سلام مع باكو
الخارجية الروسية: موسكو تأسف لرفض يريفان المشاركة في لقاء حول معاهدة سلام مع باكو
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف عن أسفه لرفض يريفان المشاركة في المحادثات المقرر إجراؤها في 23 ديسمبر/ كانون الأول في... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-22T12:15+0000
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وصرحت الوزارة الروسية في بيان صدر اليوم الخميس بعد محادثة هاتفية بين الوزيرين "تم الإعراب عن الأسف لقرار يريفان رفض المشاركة في اجتماع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا المقرر عقده في 23 ديسمبر في موسكو لمناقشة إعداد معاهدة سلام".كما ناقش الطرفان الوضع في منطقة مسؤولية وحدة حفظ السلام الروسية، والذي تفاقم بسبب إغلاق ممر لاتشين والخلافات بين الطرفين حول تطوير رواسب الخام في المنطقة. وقالت الوزارة "شدد لافروف على ضرورة الالتزام الصارم بالاتفاقيات الثلاثة لضمان الاتصالات دون عوائق بين ناغورني قرة باغ وأرمينيا على طول ممر لاتشين".وشدد الوزراء على أهمية استمرار العمل على تنفيذ الاتفاقات الثلاثية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 و11 يناير/ كانون الثاني و26 نوفمبر 2021 وكذلك 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
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الخارجية الروسية: موسكو تأسف لرفض يريفان المشاركة في لقاء حول معاهدة سلام مع باكو

12:15 GMT 22.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف عن أسفه لرفض يريفان المشاركة في المحادثات المقرر إجراؤها في 23 ديسمبر/ كانون الأول في موسكو حول موضوع معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان.
وصرحت الوزارة الروسية في بيان صدر اليوم الخميس بعد محادثة هاتفية بين الوزيرين "تم الإعراب عن الأسف لقرار يريفان رفض المشاركة في اجتماع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا المقرر عقده في 23 ديسمبر في موسكو لمناقشة إعداد معاهدة سلام".
كما ناقش الطرفان الوضع في منطقة مسؤولية وحدة حفظ السلام الروسية، والذي تفاقم بسبب إغلاق ممر لاتشين والخلافات بين الطرفين حول تطوير رواسب الخام في المنطقة. وقالت الوزارة "شدد لافروف على ضرورة الالتزام الصارم بالاتفاقيات الثلاثة لضمان الاتصالات دون عوائق بين ناغورني قرة باغ وأرمينيا على طول ممر لاتشين".
وشدد الوزراء على أهمية استمرار العمل على تنفيذ الاتفاقات الثلاثية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 و11 يناير/ كانون الثاني و26 نوفمبر 2021 وكذلك 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
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