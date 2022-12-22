https://sputnikarabic.ae/20221222/الخارجية-الروسية-580-سفينة-عبرت-الممر-البحري-الآمن-وفق-صفقة-الحبوب-1071503807.html

الخارجية الروسية: 580 سفينة عبرت الممر البحري الآمن وفق صفقة الحبوب

الخارجية الروسية: 580 سفينة عبرت الممر البحري الآمن وفق صفقة الحبوب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إنه في إطار اتفاق الحبوب تمكنت 580 سفينة من استخدام الممر البحري الآمن وتم نقل أكثر من 14.8 مليون طن من الحبوب إلى الدول المتقدمة... 22.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-22T20:35+0000

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روسيا

الخارجية الروسية

منظمة الأمم المتحدة

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وأشارت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على "تليغرام" إلى أنه "اليوم الخميس، عقد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، مع ممثلين عن الإدارات والشركات الروسية المهتمة، جولة منتظمة من المشاورات عبر الفيديو مع وفد من الأمم المتحدة بمشاركة ريبيكا غرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التجارة والتنمية (الأونكتاد) ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث".وأردف البيان: "في الوقت الحالي، تمكنت 580 سفينة من استخدام الممر الإنساني البحري بعد أن نقلت أكثر من 14.8 مليون طن من الحبوب معظمها علف (70% من البضائع) بشكل رئيسي إلى الدول المتقدمة (51% من الشحنات)".ولفتت الوزارة إلى أن "أثر الحظر للعقوبات الأحادية الجانب على توريد المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية لا يزال قائما، وهو ما يتم التعبير عنه في غياب فرص التسويات المصرفية، وأسعار التأمين الباهظة، والحرمان من الوصول إلى الموانئ".وأضاف البيان أن "الجانبين شددا على أهمية ضمان التنفيذ الكامل والصادق لاتفاقيات حزمة اسطنبول من أجل الحد من التهديدات للأمن الغذائي العالمي".

https://sputnikarabic.ae/20221212/روسيا-صفقة-الحبوب-بحاجة-إلى-تعديلات-والإمدادات-لا-تذهب-إلى-البلدان-الفقيرة--1071110857.html

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