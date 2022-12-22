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https://sputnikarabic.ae/20221222/الدفاع-التايوانية-الجيش-الصيني-يرسل-39-طائرة-و3-سفن-إلى-مضيق-تايوان-1071469558.html
الدفاع التايوانية: الجيش الصيني يرسل 39 طائرة و3 سفن إلى مضيق تايوان
الدفاع التايوانية: الجيش الصيني يرسل 39 طائرة و3 سفن إلى مضيق تايوان
قالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الخميس، إن القوات المسلحة للجزيرة رصدت 39 طائرة وثلاث سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T03:23+0000
2022-12-22T03:23+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة على تويتر: "تم اكتشاف 39 طائرة و3 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحا اليوم".وأضافت الوزارة إن القوات المسلحة راقبت الوضع وكلفت طائرات الدوريات الجوية وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية بالرد على هذه الأنشطة".ووفقا للوزارة، عبرت 21 مقاتلة من طراز J-16، ومركبة جوية بدون طيار من طراز CH-4، وطائرتان للإنذار المبكر محمولتان جوا من طراز KJ-500، وطائرة شحن واحدة من طراز Y-20، وطائرة هليكوبتر للخدمات من طراز Z-9، وأربع قاذفات نفاثة من طراز H-6 الخط المتوسط لمضيق تايوان.وأضافت الوزارة أن تايوان أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.وتصاعد الوضع حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس.وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وبدأت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.وأرسلت العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وليتوانيا والولايات المتحدة واليابان ومؤخرا ألمانيا وفودها إلى الجزيرة منذ ذلك الحين، مما زاد من التوترات في مضيق تايوان.وتحكم تايوان بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها جزء لا يتجزأ من الصين، في حين تؤكد تايوان - وهي إقليم له حكومتها المنتخبة - أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة لا جدال فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221218/بعد-الكشف-عن-صواريخ-يمكنها-ضرب-الصين-معلومات-عن-صاروخ-تايوان-المجنح-يون-فينغ-1071331979.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم

الدفاع التايوانية: الجيش الصيني يرسل 39 طائرة و3 سفن إلى مضيق تايوان

03:23 GMT 22.12.2022
© AFP 2022 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
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قالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الخميس، إن القوات المسلحة للجزيرة رصدت 39 طائرة وثلاث سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة على تويتر: "تم اكتشاف 39 طائرة و3 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحا اليوم".
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وأضافت الوزارة إن القوات المسلحة راقبت الوضع وكلفت طائرات الدوريات الجوية وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية بالرد على هذه الأنشطة".
ووفقا للوزارة، عبرت 21 مقاتلة من طراز J-16، ومركبة جوية بدون طيار من طراز CH-4، وطائرتان للإنذار المبكر محمولتان جوا من طراز KJ-500، وطائرة شحن واحدة من طراز Y-20، وطائرة هليكوبتر للخدمات من طراز Z-9، وأربع قاذفات نفاثة من طراز H-6 الخط المتوسط لمضيق تايوان.
وأضافت الوزارة أن تايوان أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
وتصاعد الوضع حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس.
وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وبدأت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.
وأرسلت العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وليتوانيا والولايات المتحدة واليابان ومؤخرا ألمانيا وفودها إلى الجزيرة منذ ذلك الحين، مما زاد من التوترات في مضيق تايوان.
وتحكم تايوان بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها جزء لا يتجزأ من الصين، في حين تؤكد تايوان - وهي إقليم له حكومتها المنتخبة - أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة لا جدال فيها.
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