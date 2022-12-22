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الرئيس الجزائري: تم استعادة 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة
الرئيس الجزائري: تم استعادة 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه "تمت استعادة ما يقرب من 20 مليار دولار من الأموال ‏المنهوبة"‎.‎ 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T16:21+0000
2022-12-22T16:21+0000
الجزائر
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وأضاف في لقاء تلفزيوني مع ممثلي الصحافة الوطنية، سيبث مساء اليوم الخميس، أن "هناك أموالا مخزنة في أماكن ربما الدهاليز أو في أماكن أخرى"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأضاف تبون مطالبا بضرورة "استخدام الرقمنة لمعرفة ما هي العائلة التي لديها دخل واحد"، مؤكدا أنه "سيأتي اليوم الذي تكون فيه الرقمنة موجودة وسينكشف المستور"، بحسب قوله.وفي هذا السياق، قال الرئيس الجزائري إنه "سيتم تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ورفع المرتبات سنويا".وعن علاقات الجزائر مع أوروبا، أكد الرئيس الجزائري أن "علاقاتنا مع أوروبا لا تقتصر "الفيزا"، بل أكثر من ذلك".يشار إلى أنه في نيسان/ أبريل، أبلغ النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، المساجين الذين اقتربت نهاية عقوبتهم بأنهم ملزمون بتسديد الأموال المستحقة عليهم، وفي حالة عدم الدفع، فإن المسجون الذي حل موعد تسديده الغرامات الناتجة عن الأحكام والقرارات النهائية، سيبقى في السجن إلى أن يبرئ ذمته تجاه العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221130/تفاهم-روسي-جزائري-على-ترتيب-زيارة-الرئيس-تبون-إلى-روسيا-بحلول-نهاية-العام-الجاري--1070680191.html
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

الرئيس الجزائري: تم استعادة 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة

16:21 GMT 22.12.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
© AP Photo / Toufik Doudou
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أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه "تمت استعادة ما يقرب من 20 مليار دولار من الأموال ‏المنهوبة"‎.‎
وأضاف في لقاء تلفزيوني مع ممثلي الصحافة الوطنية، سيبث مساء اليوم الخميس، أن "هناك أموالا مخزنة في أماكن ربما الدهاليز أو في أماكن أخرى"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
وأرف: "من غير الممكن أن يكون لدى أحدهم طائرة خاصة، والآخر يستيقظ عند الخامسة صباحا للحصول على كيس حليب".
وأضاف تبون مطالبا بضرورة "استخدام الرقمنة لمعرفة ما هي العائلة التي لديها دخل واحد"، مؤكدا أنه "سيأتي اليوم الذي تكون فيه الرقمنة موجودة وسينكشف المستور"، بحسب قوله.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الجزائري إنه "سيتم تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ورفع المرتبات سنويا".
وعن علاقات الجزائر مع أوروبا، أكد الرئيس الجزائري أن "علاقاتنا مع أوروبا لا تقتصر "الفيزا"، بل أكثر من ذلك".
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يشار إلى أنه في نيسان/ أبريل، أبلغ النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، المساجين الذين اقتربت نهاية عقوبتهم بأنهم ملزمون بتسديد الأموال المستحقة عليهم، وفي حالة عدم الدفع، فإن المسجون الذي حل موعد تسديده الغرامات الناتجة عن الأحكام والقرارات النهائية، سيبقى في السجن إلى أن يبرئ ذمته تجاه العدالة.
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