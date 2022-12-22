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https://sputnikarabic.ae/20221222/الرئيس-الجزائري-سأزور-روسيا-تلبية-لدعوة-من-بوتين-1071507107.html
الرئيس الجزائري: سأزور روسيا تلبية لدعوة من بوتين
الرئيس الجزائري: سأزور روسيا تلبية لدعوة من بوتين
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه سيزور روسيا، مستقبلا، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لم يعلن الموعد تحديدا. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T23:55+0000
2022-12-22T23:55+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون، في لقاء تلفزيوني اليوم الخميس "سأزور روسيا تلبية لدعوة بوتين والصداقة بين الدولتين ليست موجهة ضد بلد آخر".وكان سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، أكد الشهر الماضي، أن هناك العديد من الدول بما فيها الجزائر تتعرض لضغوط هائلة من أجل التخلي عن التعاون والتفاعل مع روسيا الاتحادية.وقال شوفايف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" معلقا على دعوة بعض الساسة الأمريكيين بفرض عقوبات على الجزائر بسبب شرائها للأسلحة الروسية: "يجب الإشارة إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الدول الأخرى لم تعد منذ فترة طويلة تفاجئ أي أحد. من الواضح أن الأمريكيين ما زالوا يعتقدون أن العالم كله يدور حولهم، وأولئك الذين يختلفون مع [قواعد اللعبة]، الذين لم يستبيحون بعد سيادتهم وإرادتهم السياسية، يمكنهم ببساطة تخويفهم وسحقهم بالعقوبات".وأضاف السفير أن "هذا الأمر لا يخص الجزائر فقط فهناك العديد من الدول تتعرض لضغوط هائلة من أجل تخليها عن التعاون مع روسيا، على الرغم من أن هذا الأمر يتعارض مع مصالحها الحقيقية".وتابع "الولايات المتحدة، كالعادة، لن تتوقف أمام أي أساليب كانت للإطاحة بالمنافسين التي يستصعب عليها التعامل معهم، في إطار التنافس العادل".وفي سياق زيارة الرئيس الجزائر المنتظرة إلى روسيا، نوه السفير الروسي بأن "هناك اتفاق وتفاهم مبدئي لدى كلا الجانبين بأن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا ستتم قبل نهاية العام الجاري"، مشددا على أن "هذا الحدث مهم جدا للعلاقات بين بلدينا، ونتوقع أن تعطي هذه الزيارة زخما إضافيا لتطوير تعاوننا".أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه جاري الإعداد لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى روسيا؛ مشيرا إلى أن الجانب الجزائري يأمل في أن تتم الزيارة، قبل نهاية العام الجاري.إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث له عن العلاقات مع الجزائر، أن كلاً من الجزائر وموسكو باتتا مقتنعتين، أنه يتعين التوقيع على اتفاق تعاون استراتيجي.
https://sputnikarabic.ae/20221130/تفاهم-روسي-جزائري-على-ترتيب-زيارة-الرئيس-تبون-إلى-روسيا-بحلول-نهاية-العام-الجاري--1070680191.html
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الجزائر, روسيا, العالم
الجزائر, روسيا, العالم

الرئيس الجزائري: سأزور روسيا تلبية لدعوة من بوتين

23:55 GMT 22.12.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
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أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه سيزور روسيا، مستقبلا، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لم يعلن الموعد تحديدا.
الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون، في لقاء تلفزيوني اليوم الخميس "سأزور روسيا تلبية لدعوة بوتين والصداقة بين الدولتين ليست موجهة ضد بلد آخر".
وكان سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، أكد الشهر الماضي، أن هناك العديد من الدول بما فيها الجزائر تتعرض لضغوط هائلة من أجل التخلي عن التعاون والتفاعل مع روسيا الاتحادية.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
تفاهم روسي جزائري على ترتيب زيارة الرئيس تبون إلى روسيا بحلول نهاية العام الجاري
30 نوفمبر, 07:33 GMT
وقال شوفايف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" معلقا على دعوة بعض الساسة الأمريكيين بفرض عقوبات على الجزائر بسبب شرائها للأسلحة الروسية: "يجب الإشارة إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الدول الأخرى لم تعد منذ فترة طويلة تفاجئ أي أحد. من الواضح أن الأمريكيين ما زالوا يعتقدون أن العالم كله يدور حولهم، وأولئك الذين يختلفون مع [قواعد اللعبة]، الذين لم يستبيحون بعد سيادتهم وإرادتهم السياسية، يمكنهم ببساطة تخويفهم وسحقهم بالعقوبات".
وأضاف السفير أن "هذا الأمر لا يخص الجزائر فقط فهناك العديد من الدول تتعرض لضغوط هائلة من أجل تخليها عن التعاون مع روسيا، على الرغم من أن هذا الأمر يتعارض مع مصالحها الحقيقية".
وتابع "الولايات المتحدة، كالعادة، لن تتوقف أمام أي أساليب كانت للإطاحة بالمنافسين التي يستصعب عليها التعامل معهم، في إطار التنافس العادل".
وفي سياق زيارة الرئيس الجزائر المنتظرة إلى روسيا، نوه السفير الروسي بأن "هناك اتفاق وتفاهم مبدئي لدى كلا الجانبين بأن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا ستتم قبل نهاية العام الجاري"، مشددا على أن "هذا الحدث مهم جدا للعلاقات بين بلدينا، ونتوقع أن تعطي هذه الزيارة زخما إضافيا لتطوير تعاوننا".
أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه جاري الإعداد لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى روسيا؛ مشيرا إلى أن الجانب الجزائري يأمل في أن تتم الزيارة، قبل نهاية العام الجاري.
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث له عن العلاقات مع الجزائر، أن كلاً من الجزائر وموسكو باتتا مقتنعتين، أنه يتعين التوقيع على اتفاق تعاون استراتيجي.
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