https://sputnikarabic.ae/20221222/الرئيس-الجزائري-ينفي-وجود-أي-وساطة-لحل-الأزمة-مع-المغرب-1071506695.html
الرئيس الجزائري ينفي وجود أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب
الرئيس الجزائري ينفي وجود أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب
نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، توسط العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لحل الأزمة القائمة بين الجزائر والمغرب. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
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الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون خلال لقاء مع التلفزيون الجزائري: "لا وجود لأي وساطة لا من طرف الأردن، ولا أي طرف آخر... لا بد أن يدرك الجميع أن الشعب الجزائري هو أولى بالمعلومة، لو كانت هناك وساطة".واعتبر تبون أن الأزمة مع المغرب "تجاوزت الوساطة"، مشيرا إلى أن "هناك قائد عربي عرض الوساطة سابقا ورفضنا".يذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي، كما أغلقت لاحقا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.ويقترح المغرب، كحل للنزاع حول إقليم الصحراء، حكما ذاتيا للمحافظات الصحراوية (أقصى جنوب المغرب) مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، وترفض جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
https://sputnikarabic.ae/20221123/العاهل-المغربي-يؤكد-لغوتيريش-ضرورة-تسوية-قضية-الصحراء-على-أساس-الحكم-الذاتي-1070487736.html
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الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
الرئيس الجزائري ينفي وجود أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب
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نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، توسط العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لحل الأزمة القائمة بين الجزائر والمغرب.
الجزائر - سبوتنيك
. وقال تبون خلال لقاء مع التلفزيون الجزائري: "لا وجود لأي وساطة لا من طرف الأردن، ولا أي طرف آخر... لا بد أن يدرك الجميع أن الشعب الجزائري هو أولى بالمعلومة، لو كانت هناك وساطة".
واعتبر تبون أن الأزمة مع المغرب "تجاوزت الوساطة"، مشيرا إلى أن "هناك قائد عربي عرض الوساطة سابقا ورفضنا".
يذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي، كما أغلقت لاحقا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.
ويقترح المغرب، كحل للنزاع حول إقليم الصحراء
، حكما ذاتيا للمحافظات الصحراوية (أقصى جنوب المغرب) مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، وترفض جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.