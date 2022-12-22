https://sputnikarabic.ae/20221222/الرئيس-العراقي-هناك-ترحيب-دولي-بتشكيل-الحكومة-العراقية-لتلعب-بغداد-دورا-أكبر-في-قضايا-كثيرة-1071490203.html
الرئيس العراقي: هناك ترحيب دولي بتشكيل الحكومة العراقية لتلعب بغداد دورا أكبر في قضايا كثيرة
الرئيس العراقي: هناك ترحيب دولي بتشكيل الحكومة العراقية لتلعب بغداد دورا أكبر في قضايا كثيرة
صرح الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن هناك ترحيبا دوليا باستقرار العراق وتشكيل الحكومة. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T13:20+0000
2022-12-22T13:20+0000
2022-12-22T13:20+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ووفق بيان نشره موقع "السومرية نيوز"، قال رشيد: "هناك ترحيب عالمي بتشكيل الحكومة من قبل المجتمع الدولي، الذي يطالب بأن يكون للعراق دور أساسي في العديد من القضايا".تصريحات الرئيس العراقي جاءت خلال استقباله وفداً من مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية برئاسة مدير المركز الدكتور عباس الجبوري، بالقصر الرئاسي في العاصمة بغداد.وقال رشيد: "نؤمن بعراق قوي من الناحية الديمقراطية ونهجه الاقتصادي والخدماتي"، لافتاً إلى أن: "العراق للجميع وواجبنا أن نقويه".ودعا الرئيس العراقي مراكز الدراسات والأبحاث إلى "دراسة القضايا العامة المختلفة بصورة متكاملة مع التركيز على القضايا المحلية، مقترحا على الإعلام ومراكز التحليل رصد السلبيات لتقويمها وإبراز الإيجابيات لتطويرها ولنقل الصورة الحقيقية حول الاستقرار المتنامي في العراق"، وفقا لتعبير البيان.وطالبهم بإبراز أزمة النازحين ومراكز النزوح، "والأوضاع السيئة التي يعيشون بها للإسراع في إيجاد الحلول المناسبة وإعادتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها".
https://sputnikarabic.ae/20221212/الرئيس-العراقي-أبرز-التحديات-التي-تواجهنا-هي-مشكلة-المياه-مع-دول-الجوار--1071107404.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
الرئيس العراقي: هناك ترحيب دولي بتشكيل الحكومة العراقية لتلعب بغداد دورا أكبر في قضايا كثيرة
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صرح الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن هناك ترحيبا دوليا باستقرار العراق وتشكيل الحكومة.
ووفق بيان
نشره موقع "السومرية نيوز"، قال رشيد: "هناك ترحيب عالمي بتشكيل الحكومة من قبل المجتمع الدولي، الذي يطالب بأن يكون للعراق دور أساسي في العديد من القضايا".
تصريحات الرئيس العراقي جاءت خلال استقباله وفداً من مركز الرفد
للإعلام والدراسات الاستراتيجية برئاسة مدير المركز الدكتور عباس الجبوري، بالقصر الرئاسي في العاصمة بغداد.
وقال رشيد: "نؤمن بعراق قوي من الناحية الديمقراطية ونهجه الاقتصادي والخدماتي"، لافتاً إلى أن: "العراق للجميع وواجبنا أن نقويه".
وأكد أن بلاده تمر "بفترة من الاستقرار السياسي والأمني"، مناشدا الإعلام "أن ينقل هذه الصورة الإيجابية إلى العالم الأمر الذي سيسهل جذب الاستثمارات لدعم الاقتصاد".
ودعا الرئيس العراقي مراكز الدراسات والأبحاث إلى "دراسة القضايا العامة المختلفة بصورة متكاملة مع التركيز على القضايا المحلية، مقترحا على الإعلام ومراكز التحليل رصد السلبيات لتقويمها وإبراز الإيجابيات لتطويرها ولنقل الصورة الحقيقية حول الاستقرار المتنامي في العراق"، وفقا لتعبير البيان.
وطالبهم بإبراز أزمة النازحين ومراكز النزوح، "والأوضاع السيئة
التي يعيشون بها للإسراع في إيجاد الحلول المناسبة وإعادتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها".